Saková neverí avizovanému utorkovému termínu spustenia ropy cez Družbu
V súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe povedala, že situácia ovplyvní nielen Slovensko, ale aj celú Európu. Téma energetickej bezpečnosti bude podľa nej na stole aj na európskej úrovni.
Autor TASR
Galanta 2. marca (TASR) - Najnovší deklarovaný termín opätovného spustenia prúdenia ropy cez ropovod Družba je v utorok 3. marca. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že prípadnému spusteniu ropy v tomto termíne neverí.
„Vždy, keď príde k finálnemu termínu, posúva sa o dva-tri dni. Dneska nemám informáciu z Transpetrolu o tom, že by sa oficiálne termín posunul, ale nepredpokladám, že by sa ropa spustila,“ povedala.
V súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe povedala, že situácia ovplyvní nielen Slovensko, ale aj celú Európu. Téma energetickej bezpečnosti bude podľa nej na stole aj na európskej úrovni.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico (Smer-SD) podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
