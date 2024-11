Saková: Nezvýšenie cien elektriny domácnostiam ušetrí 140 až 200 eur

Bratislava 20. novembra (TASR) - Nezvýšenie cien elektrickej energie v budúcom roku domácnostiam ušetrí 140 až 200 eur. Celkovo tak slovenské domácnosti v budúcom roku zaplatia za elektrickú energiu o 267 miliónov eur menej, ako by mali, ak by sa cena elektriny zvyšovala. V stredu po rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Elektrická energia nepôjde hore pre budúci rok, napriek tomu, že v memorande, ktoré bolo podpísané, komodita mala na budúci rok stúpnuť približne na 67 eur namiesto 61 eur. Nám sa podarilo so Slovenskými elektrárňami dohodnúť, že cena komodity elektrickej energie sa zvyšovať nebude. To znamená, že občania nebudú vidieť na svojich faktúrach žiadny nárast. Dokonca ešte DPH na elektrickú energiu ide na 19 %," uviedla Saková.



Podľa ministerky pri menších rodinných domoch pôjde o úsporu približne 140 eur ročne, pri väčšom rodinnom dome, kde sa nekúri elektrinou, bude možné ušetriť vyše 200 eur ročne. "Všetko toto nám nevytvára žiadny tlak na štátny rozpočet a domácnosti na Slovensku celkovo zaplatia na budúci rok o 267 miliónov eur menej, ako by mali zaplatiť," uviedla Saková. Doplnila, že so Slovenskými elektrárňami sa dohodli, že budú garantovať spotrebu v objeme šesť terawatthodín.



"V súlade s našimi dohodami, ako aj v kontexte klesajúcich cien elektrickej energie, akceptujeme záväzok ponúknuť elektrinu pre domácnosti v roku 2025 za cenu 61 eur/megawatthodina. V rámci tejto dohody sa vláda zaviazala, že do konca roka 2026 nebude iniciovať ani podporovať zavádzanie nových alebo zmenu súčasných daní alebo regulácií, ktoré by mali negatívny finančný vplyv na Slovenské elektrárne," uviedol generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.



Pri cenách plynu a tepla podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ešte musia počkať na cenové rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Zasadnúť k tomu musí ešte aj koaličná rada.



"Verím, že takúto dobrú správu, ako sme teraz povedali o elektrine, budeme môcť povedať aj o plyne a teple, ale tam ešte musíme rokovať o spôsobe kompenzácie, pretože predpokladáme, že cenové rozhodnutia, ktoré prídu z úradu pre reguláciu, budú navrhovať nejaké zvyšovanie cien tepla a plynu," uviedol premiér. Doplnil, že v štátnom rozpočte je na kompenzácie vyčlenených 238 miliónov eur.