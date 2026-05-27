Saková: Nová automobilka má už 600 zamestnancov, termíny plníme načas

Na snímke vicepremiérka a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) odpovedá na otázky novinárov počas brífingu po 103. zasadnutí Vlády SR v Bratislave v stredu 17. septembra 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Haniska/Bratislava 27. mája (TASR) - Spustenie novej automobilky Volvo pri Košiciach postupuje podľa plánu, Slovensko aj podnik dodržali všetky termíny. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) to uviedla pred výjazdovým rokovaním vlády vo východoslovenskej obci Haniska (okres Košice-okolie). Doplnila, že v podniku už pracuje 600 z avizovaných 3300 zamestnancov a firma sľubuje priemerný zárobok vyše 1400 eur, čo je viac ako priemer v kraji.

„Aj spoločnosť Volvo sa potýkala s tým, či bude mať dostatočný počet zamestnancov. Zatiaľ sa jej to postupne darí napĺňať, dúfam, že si naplní stav na 3300 zamestnancov veľmi kvalitnými ľuďmi a hlavne ľuďmi, ktorí z väčšej časti budú mať slovenskú štátnu príslušnosť,“ konštatovala ministerka. Volvo označila za „najväčšiu investíciu na východnom Slovensku a v ére samostatného Slovenska“ a avizovala, že vládni predstavitelia sa do prevádzky v stredu pozrú aj osobne.
