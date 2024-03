Saková odmieta tvrdenia Sulíka o strate štátu z emisných povoleniek

Bratislava 26. marca (TASR) - Štátne teplárne majú nakúpené emisné povolenky na rok 2024 a podľa odborníkov by sa ich cena mohla znížiť. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) takto na utorkovej tlačovej konferencii odmietla tvrdenia svojho predchodcu a súčasného poslanca Národnej rady SR Richarda Sulíka (SaS), podľa ktorého nepovolením nákupu emisných povoleniek pre MH Teplárenský holding (MHTH) pripravila štát o sedem miliónov eur. Ich ceny sa totiž od februára postupne zvyšujú.



"Z prognóz je zrejmé, že v budúcnosti je možné s pravdepodobnosťou blízkou istote očakávať pokles cien emisných povoleniek," povedala Saková s tým, že žiadosť na nákup emisných povoleniek od MHTH sa týkala roku 2025. Dodala, že vedenie štátneho holdingu ju požiadalo o povolenie nákupu v priemernej cene 80 eur za tonu oxidu uhličitého (CO2). Aktuálna cena v deň odoslania listu bola pritom 55 eur a od začiatku roka do konca marca bola priemerná cena 60 eur/tona vypusteného CO2.



Ministerka spochybnila kompetentnosť vedenia MHTH. Vyčíta mu okrem iného napríklad odmietnutie nákupu viacerých mestských teplární, ktoré sa neskôr dostali do rúk zahraničného investora, ale aj podľa nej predražený tender na nákup dvoch turbín pre tepláreň v Žiline či kontroverzný nákup plynu pre teplárne. Saková oznámila, že po týchto skúsenostiach sa rozhodla vedenie MHTH vymeniť. Aktivity SaS ministerka označila za snahu ovplyvniť druhé kolo prezidentských volieb.