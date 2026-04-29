Saková podpísala dohodu o projektovej štúdii pre reaktor Westinghouse
K prípadnému podpisu „ostrej" zmluvy, na základe ktorej by sa mala stavať nová jadrová elektráreň, by mohlo podľa vyjadrení premiéra dôjsť v roku 2027.
Autor TASR,aktualizované
Dubrovník 29. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Westinghouse bude na Slovensku realizovať analýzu pre výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Financovaná bude z grantu americkej vlády. Vyhlásenie o zámere začať s úvodnou inžinierskou a projektovou štúdiou podpísali v chorvátskom Dubrovníku ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD), námestníčka ministra zahraničných vecí USA Allison Hooker a viceprezidentka Westinghouse Margaret Cosentino.
„Analýza má za úlohu zosumarizovať fakty, či technologické riešenie reaktora americkej spoločnosti Westinghouse AP1000 bude integrovateľné a či má reaktor možnosť byť vybudovaný a postavený na Slovensku v oblasti Jaslovských Bohuníc. Výsledkom budú aj ekonomické parametre riešenia,“ priblížila Saková, ktorá je súčasťou delegácie prezidenta SR Petra Pellegriniho na samite Iniciatívy Trojmoria. Štúdia bude podľa ministerky trvať šesť až sedem mesiacov a americkú vládu bude stáť päť miliónov dolárov.
„Prostredníctvom tejto štúdie budú americkí a slovenskí odborníci pracovať bok po boku, zdieľať technické skúsenosti, dôkladné analýzy a osvedčené postupy, aby zabezpečili, že budúce rozhodnutia budú založené na kvalitnom inžinierstve, transparentnosti a dôvere verejnosti,“ priblížila Cosentino.
Americká diplomatka zdôraznila, že pokračujúci rozvoj jadrovej energetiky je pre Slovensko zásadným krokom na ceste k zníženiu a konečnému ukončeniu závislosti od energie z Ruska. „Namiesto toho budeme spoločne pracovať na zaistení energetickej suverenity Slovenska prostredníctvom diverzifikácie dodávok energie a nasadenia poprednej, bezpečnej a spoľahlivej technológie z USA,“ dodala Hooker.
Podpis zámeru o štúdii nadväzuje na medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska, ktorú v januári podpísali slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister energetiky USA Christopher A. Wright. Tá podľa Fica otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko, ale neznamená definitívne rozhodnutie o tom, že nový reaktor bude od americkej firmy. Podkladom pre finálne rozhodnutie má byť práve úvodná inžinierska a projektová štúdia.
K prípadnému podpisu „ostrej“ zmluvy, na základe ktorej by sa mala stavať nová jadrová elektráreň, by mohlo podľa vyjadrení premiéra dôjsť v roku 2027. Nový jadrový zdroj s výkonom 1200 megawattov by mohol byť spustený v rokoch 2038 - 2040 v areáli súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Životnosť súčasných reaktorov by podľa Sakovej vďaka súčasným technológiám mohla byť predĺžená až do roku 2060.
(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Detersová)
