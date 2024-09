Saková podpísala spoluprácu v oblasti energetiky s Južnou Kóreou

Bratislava 30. septembra (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) podpísala v pondelok v mene Slovenskej republiky memorandum o spolupráci v oblasti energetiky a memorandum o rozvoji ekonomickej spolupráce s Južnou Kóreou. Tieto memorandá sa zameriavajú na komplexnú spoluprácu v oblasti energetiky, obchodu, ako aj podpory investícií medzi oboma krajinami. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Obe memorandá vstupujú do platnosti dňom podpísania.



"Spoločnosti z Južnej Kórey sú na Slovensku významnými investormi a s touto krajinou nás spája aj rovnaký pohľad na rozvoj energetiky. Som rada, že sme dnes tieto oblasti posunuli na vyššiu úroveň a spoločne sme nielen podpísali memorandá o spolupráci, ale rovno sme aj rokovali na najvyššej úrovni o ďalšej spolupráci," uviedla Saková.



Prvé memorandum by sa malo zaoberať komplexnou spoluprácou v oblasti energetiky, pričom sa okrem energetickej efektivity a bezpečnosti venuje aj jadrovej energii ako kľúčovému prvku pri prechode na udržateľné a nízkouhlíkové energetické riešenia. Obe strany v tomto dokumente vyjadrili záväzok podporiť rozvoj technológií v oblasti jadrovej energie. Spolupráca je zameraná na zdieľanie informácií, technológií a najlepších praktík v oblasti jadrovej energetiky, čo prispeje k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a efektívnosti, priblížil rezort hospodárstva.



Druhé memorandum by sa malo zameriavať na vytvorenie rámca spolupráce krajín v oblasti obchodu a podpory investícií, pričom jeho cieľom je znížiť obchodné prekážky, zefektívniť colné procesy a podporiť podnikanie medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou. Memorandum by malo zabezpečiť taktiež otvorené a stabilné obchodné prostredie, ktoré prispeje k ekonomickému rastu a prosperite oboch krajín.



Slovenskú delegáciu v Soule viedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva, ktorí zároveň rokovali s významnými predstaviteľmi vlády Kórejskej republiky. Cieľom návštevy by malo byť posilnenie bilaterálnych vzťahov oboch krajín a rozvoj ich spolupráce v oblastiach obchodu, investícií a technológie. Slovenská delegácia navštívila aj sídlo výskumu a vývoja spoločnosti Hyundai Mobis, kde prebehli rokovania s vedením spoločnosti a prehliadka inovačných centier.