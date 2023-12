Saková: Pomoc s energiami chceme v budúcnosti nastaviť spravodlivejšie

Bratislava 7. decembra (TASR) - Plošná pomoc v rámci zastropovania cien energií je dôsledkom nedostatočného času na uskutočnenie potrebných opatrení do konca tohto roka. Vláda preto plánuje nastaviť túto pomoc čo najspravodlivejšie v budúcom roku. Uviedla to vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



"Upozorňovali sme, že sú tu najrozvrátenejšie verejné financie v histórii Slovenska, a že bude veľmi málo času na opatrenia, ktoré treba spraviť do roku 2024. Preto dnes máme plošné opatrenia, čo sa týka pomoci v energokríze. Mala som na to pár týždňov a jasne sme deklarovali, že budeme robiť konsolidáciu verejných financií, ale nebudeme znižovať sociálne štandardy," uviedla Saková, ako dôvod zavedenia plošnej pomoci.



Jednou z najväčších položiek, ktorou trpí hospodárstvo celej EÚ, sú podľa ministerky hospodárstva práve energie. K regulácii distribučných poplatkov elektrickej energie a plynu pristúpili podľa jej slov práve pre to, že tieto položky devastujú a ničia hospodárstvo. "Prebrali sme štát v absolútnej chudobe, podnikateľské prostredie je rozvrátené a ešte musíme konsolidovať financie, aby sme ľuďom pomohli s energiami," dodala.



Poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban (PS) uviedol, že krajina si nemôže dovoliť plošnú pomoc, ktorá je neudržateľná, inak skrachuje. Najlepšou možnosťou je podľa neho adresnosť. "Máme množstvo databáz, dá sa spolupracovať aj s distribučnými partnermi. Podstatou je, že náš štátny rozpočet to neudrží, najlepšia možnosť je ísť adresnosťou," dodal.



Konsolidáciu je podľa Sakovej potrebné priniesť zo strany verejného sektora, rovnako ako aj zo strany podnikateľského sektora. "Neobávame sa, že by opatreniami bolo znevýhodnené tunajšie podnikateľské prostredie oproti tomu európskemu," uzavrela.