Saková: Pozemky v Šuranoch vykúpime po podpise zmluvy s investorom

Bratislava 29. mája (TASR) - Štát pristúpi k výkupu pozemkov pre novú továreň na výrobu batérií do elektromobilov v priemyselnom parku Šurany hneď, ako sa dohodne s budúcim investorom a podpíše s ním investičnú zmluvu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"V najbližších dňoch, dúfame, že do leta sa to uskutoční, chceme mať vyjasnené podmienky investičnej zmluvy. To je úplný základ, koľko požadujú od Slovenskej republiky v rámci ich investícií, aby sme im prispeli priamymi dotáciami. Keď toto vyriešime, dúfame, že v krátkom čase, hneď začneme s výkupom pozemkov," priblížila Saková.



Vláda v stredu predĺžila platnosť predkupného práva k pozemkom, na ktorých má vzniknúť priemyselný park Šurany Industrial Park, o jeden rok. Pôvodná dvojročná lehota by uplynula 8. júna tohto roka. Vláda zároveň rozhodla o viazaní prostriedkov štátneho rozpočtu na túto investíciu v sume 54,5 milióna eur. V priemyselnom parku by mala vyrásť továreň spoločnosti Gotion InoBat Batteries (GIB) na výrobu batérií do elektromobilov. Ide o spoločný podnik slovenskej firmy InoBat a čínskej Gotion High-Tech. V novembri minulého roka uzavrela memorandum o porozumení s vládou SR.



Z vyčlenenej sumy by podľa Sakovej malo ísť približne 32 miliónov eur na samotný výkup pozemkov, zvyšok je určený na potrebnú dokumentáciu, prípojky distribučnej siete a ostatné náklady, ktoré sú s tým spojené. Z 370 hektárov (ha) priemyselného parku by sa malo vykupovať 250 ha, ktoré sú určené pre samotnú továreň a potrebné trafostanice.



"Ale podmienka je, aby sme mali investičnú zmluvu a potom začneme s výkupom. Pokiaľ nemáme investičnú zmluvu, nemáme záruku, že skutočne Gotion bude na tých pozemkoch stavať svoju fabriku, tak jednoducho nezačneme s výkupom," zdôraznila Saková. Pripomenula, že ide o čínskeho producenta batérií, ktorý patrí k najväčším na svete a SR má eminentný záujem dohodnúť sa s ním na podmienkach investície.