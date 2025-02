Saková: Pravidlá v EÚ pri plnení zásobníkov plynu potrebujú revíziu

Bratislava 18. februára (TASR) - Pravidlá pri povinnosti štátov Európskej únie (EÚ) plniť zásobníky plynu v predpísanom čase a objeme potrebujú revíziu. Štáty EÚ musia mať jasné pravidlá, ktorý štát, kedy a aký objem plynu nakupuje. Ak by to robili všetci naraz, vytlačili by cenu plynu na maximum. Vo videu na sociálnej sieti to v utorok po rokovaní v Bruseli uviedla ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



"Vyzvali sme Komisiu, aby došlo k revízii pravidiel plnenia zásobníkov. Štáty EÚ musia mať jasné pravidlá, ktorý štát, kedy a aký objem plynu nakupuje. Nemôžu nakupovať všetci naraz, lebo cenu plynu by vytlačili na maximum. Na otázku, aké okamžité riešenie z hľadiska potrebného plynu pre Európu, a hlavne pre región strednej Európy, má Komisia pripravené, sme nateraz nedostali konkrétnu odpoveď. Komisia nezdieľa náš názor, že obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu by vyriešilo spomenuté problémy," uviedla ministerka.



Saková pripomenula, že v súvislosti so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu sa jeho cena zvýšila o 25 %, ďalší nárast bol zaznamenaný po útokoch na ukrajinské ťažobné polia. Cena plynu je podľa ministerky v súčasnosti 55 eur za megawatthodinu (MWh). Uviedla, že vlani Slovensko nakupovalo plyn za priemernú cenu 35 eur/MWh. Saková doplnila, že cena pre domácnosti bola zastropovaná na úrovni 28 eur MWh, čo je podľa nej približne polovica dnešnej trhovej ceny.



"Pevne verím, že Európskej komisii sa podarí priniesť sériu opatrení v najbližších týždňoch, ktoré efektívnym spôsobom urobia ceny energií a ceny plynu dostupnejšími pre priemysel a domácnosti. Vyššie spomenuté zvýšené ceny plynu nie sú jediným problémom Európy, ďalším problémom je fyzicky chýbajúci plyn v Európe," uviedla Saková.



Doplnila, že rokovania slovenskej pracovnej skupiny s Európskou komisiou budú pokračovať v najbližších týždňoch.