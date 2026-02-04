< sekcia Ekonomika
Saková: Pre bezpečnú a konkurencieschopnú EÚ treba viac vyrábať doma
ová podporila vznik Európskeho fondu konkurencieschopnosti ako strategického nástroja na prepojenie civilného a obranného priemyslu a na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. februára (TASR) - Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu je potrebné zvyšovať výrobu v Európe a znižovať závislosť od dovozu. To sa týka aj obrannej techniky, ktorú EÚ v súčasnosti z veľkej časti dováža, čo sa premieta do straty financií, pracovných miest aj know-how. Uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Nikózii.
Ministri sa v prvej časti rokovaní zamerali na posilnenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, najmä cez lepšiu cezhraničnú spoluprácu, koordináciu dopytu, plánovanie a znižovanie závislosti od dodávateľov z tretích krajín. Saková podporila vznik Európskeho fondu konkurencieschopnosti ako strategického nástroja na prepojenie civilného a obranného priemyslu a na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi.
„Na rokovaniach sme sa zhodli, že ak chce byť Európa bezpečná a silná, musí viac vyrábať doma. Dnes veľkú časť obrannej techniky dovážame, čo znamená stratu financií, pracovných miest aj know-how,“ uviedla Saková. Podľa nej je potrebná vyššia podpora európskeho obranného priemyslu od posilnenia dodávateľských reťazcov cez plánovanie dopytu až po strategickú koordináciu výrobných kapacít.
Ministri zároveň hodnotili Kompas konkurencieschopnosti rok po jeho spustení a diskutovali o iniciatívach v oblasti podpory inovácií a umelej inteligencie, transformácie energeticky náročných odvetví, posilnenia výrobných kapacít v strategických sektoroch a znižovania administratívnej záťaže.
„Európsky fond pre konkurencieschopnosť poskytne viac ako 230 miliárd eur na podporu výroby, inovácií a modernizácie priemyslu a o tieto prostriedky sa bude uchádzať aj Slovensko,“ doplnila Saková. Zdôraznila aj potrebu podporiť tradičný priemysel a nastavovať zelené ciele tak, aby boli ekonomicky reálne.
Rokovania sa týkali aj posilnenia jednotného trhu, najmä lepšieho presadzovania pravidiel pri dovoze tovarov z krajín mimo EÚ, ochrany spotrebiteľov v digitálnom prostredí a znižovania administratívnej záťaže pre podniky.
Ministri sa v prvej časti rokovaní zamerali na posilnenie európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, najmä cez lepšiu cezhraničnú spoluprácu, koordináciu dopytu, plánovanie a znižovanie závislosti od dodávateľov z tretích krajín. Saková podporila vznik Európskeho fondu konkurencieschopnosti ako strategického nástroja na prepojenie civilného a obranného priemyslu a na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi.
„Na rokovaniach sme sa zhodli, že ak chce byť Európa bezpečná a silná, musí viac vyrábať doma. Dnes veľkú časť obrannej techniky dovážame, čo znamená stratu financií, pracovných miest aj know-how,“ uviedla Saková. Podľa nej je potrebná vyššia podpora európskeho obranného priemyslu od posilnenia dodávateľských reťazcov cez plánovanie dopytu až po strategickú koordináciu výrobných kapacít.
Ministri zároveň hodnotili Kompas konkurencieschopnosti rok po jeho spustení a diskutovali o iniciatívach v oblasti podpory inovácií a umelej inteligencie, transformácie energeticky náročných odvetví, posilnenia výrobných kapacít v strategických sektoroch a znižovania administratívnej záťaže.
„Európsky fond pre konkurencieschopnosť poskytne viac ako 230 miliárd eur na podporu výroby, inovácií a modernizácie priemyslu a o tieto prostriedky sa bude uchádzať aj Slovensko,“ doplnila Saková. Zdôraznila aj potrebu podporiť tradičný priemysel a nastavovať zelené ciele tak, aby boli ekonomicky reálne.
Rokovania sa týkali aj posilnenia jednotného trhu, najmä lepšieho presadzovania pravidiel pri dovoze tovarov z krajín mimo EÚ, ochrany spotrebiteľov v digitálnom prostredí a znižovania administratívnej záťaže pre podniky.