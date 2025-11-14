< sekcia Ekonomika
Saková: Pre súčasnú vykurovaciu sezónu máme zabezpečený dostatok plynu
Pre domácnosti aj priemyselné podniky má SPP nachystaných 17,8 terawatthodiny plynu, čo je tretina celoročnej spotreby.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ako najväčší dodávateľ plynu na Slovensku má v zásobníkoch dostatok plynu na zabezpečenie potrieb svojich zákazníkov. Pre domácnosti aj priemyselné podniky má SPP nachystaných 17,8 terawatthodiny plynu, čo je tretina celoročnej spotreby. Zároveň má podnik podpísané zmluvy od alternatívnych dodávateľov. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Saková pripomenula, že Slovensko začiatkom roka prišlo o dodávky ruského plynu cez Ukrajinu. To spôsobilo úplný výpadok ruského plynu v januári. Za tento rok podľa Sakovej SPP dostal 33 % plynu z Ruska a 66 % z alternatívnych zdrojov od svetových dodávateľov ako Shell, BP či Exxon. Podľa ministerky však Slovensko s dodávkami ráta aj v ďalšom období. Generálny riaditeľ SPP Martin Húska dodal, že SPP nie je závislý od ruského plynu a má diverzifikačné kontrakty na dodávky aj na dopravné trasy.
Riaditeľ divízie obchodu Michal Ľalík zdôraznil, že ceny plynu na Slovensku sú vyššie ako v západnej Európe o päť až šesť eur za megawatthodinu (MWh). To je podľa neho dôsledok zastavenia dodávok zemného plynu cez Ukrajinu. V minulosti bol podľa neho cenový rozdiel výrazne menší, a to iba 50 - 60 centov. Jedným z dôvodov je narastajúci dopyt po plyne na Ukrajine z dôvodu poškodenia vlastnej infraštruktúry, ktorý zvyšuje ceny v regióne.
Saková pripomenula, že Slovensko je najviac ohrozené rozhodnutím Európskej komisie o ukončení dodávok ruského plynu. V tomto kontexte je podľa nej dôležité, aby ešte boli posilnené kapacity niektorých dopravných trás. Nespresnila, aká bude v tomto roku energopomoc pre obyvateľov, vzhľadom na to, že ešte nie sú ukončené cenové konania a nie je jasné, aké budú náklady na túto energopomoc.
Napriek tomu však podľa Ľalíka ceny plynu pre slovenských odberateľov v porovnaní s Českom nie sú vyššie. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa neho schválil SPP cenu plynu pre rok 2026 vo výške 46 eur/MWh za komoditu a celkovú cenu 68,1 eura za MWh. Česká spoločnosť Pražská plynárenská má podľa neho cenu pri trojročnom fixe 44,7 eura/MWh a celkovú cenu 67,9 eura/MWh. Slovensko má zastropované ceny na úrovni 30,7 eura za komoditu a celkovo na úrovni 51 eur/MWh.
