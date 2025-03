Saková prerokuje s veľvyslancom USA zavedenie ciel na automobily

Bratislava 31. marca (TASR) - Ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) v pondelok prijme veľvyslanca Spojených štátov amerických na Slovensku Gautama Ranu. Hlavným cieľom tejto diplomatickej návštevy bude rokovanie o zavedení ciel na dovoz automobilov do USA. Bezprostredne po tomto stretnutí sa na Ministerstve hospodárstva (MH) SR uskutoční aj rokovanie ministerky so zástupcami automobiliek, ktoré majú na Slovensku svoje výrobné závody, informovalo MH.



„Musíme jasne a otvorene komunikovať, že chystané kroky zo strany USA nie sú výhodné ani pre USA, ani pre Európu. Zároveň chcem deklarovať, že veľmi intenzívne komunikujeme s automobilovým priemyslom a budeme hľadať všetky možnosti, ako ho podporiť v týchto ťažkých časoch,“ uviedla Saková.



Nové clá na dovoz automobilov do USA ohlásil prezident Donald Trump vo štvrtok (27. 3.). Slovensko bude patriť medzi jednu z najviac zasiahnutých krajín, pretože pre slovenské automobilky boli USA druhou najväčšou exportnou destináciou.



Nove clá zasiahnu tovar zo Slovenska v hodnote približne 2,5 % nášho HDP. Saková o tejto hrozbe už vopred osobne rokovala so všetkými automobilkami, ktoré na Slovensku majú svoje výrobné závody. MH taktiež aktívne komunikuje i s partnermi v EÚ a podporuje spoločné riešenia.