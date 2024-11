Saková: Priemyselné parky sú pochybením bývalej vlády

Bratislava 15. novembra (TASR) - Pochybenia, ktoré zistil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pri príprave a výstavbe priemyselných parkov Valiliky pri Košiciach a v Rimavskej Sobote, sú odrazom práce bývalej vlády. Projekty výstavby priemyselných parkov boli pri nástupe ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) v oneskorení, pozemky boli v zlom stave, čo si vyžiadalo ďalšie náklady na ich úpravu, reagovala na piatkovej tlačovej konferencii Saková. Slovensku podľa nej hrozili nielen pokuty, ale aj to, že investori z krajiny odídu.



"Prvá výzva, ktorá nás čakala, bola odvrátiť škody, ktoré Slovensku hrozili, a nielen na penále a priamych pokutách, ale hlavne na dodatočných nákladoch, ktoré nás čakali v dôsledku neplnenia míľnikov, a hlavne aj nepriame škody, ktoré by vznikli, keby daní investori odišli zo Slovenska," uviedla Saková.



Doplnila, že s investormi rokovala osobne, pričom sa jej podarilo zrealizovať väčšinu z meškajúcich míľnikov. To malo však podľa nej vplyv na dodatočné náklady, ktoré vznikli v dôsledku neprofesionálnej práce bývalej vlády na Ministerstve hospodárstva (MH) SR v rokoch 2020 až 2023. Saková spresnila, že pri priemyselnom parku Valaliky stúpli náklady na jeho výstavbu zo 46 miliónov eur až na 92 miliónov eur. Rovnako sa predlžila aj výstavba parku v Rimavskej Sobote o 20 týždňov, pričom to rezort hospodárstva stálo 1,4 milióna eur.



Ministerka súhlasila so zisteniami NKÚ, že neplnenie míľnikov a posuny časových harmonogramov pri výstavbe priemyselných parkov boli spôsobené nastavením nereálnych termínov v investičnej zmluve a zlým manažmentom pri realizácii projektov. Zdôraznila, že odkedy nastúpila na ministerstvo, tak vymenila dozorné rady, projektové riadenie, vedenia spoločností MH Invest aj Valaliky Industrial Park. Zároveň rezort zriadil interné témy a zaviedol kontrolné mechanizmy, vďaka čomu nastal posun pri výstavbe priemyselných parkov.