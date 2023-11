VIDEO: Saková: Prioritou budú cenovo dostupné dodávky energií

Bratislava 16. novembra (TASR) - Hlavou prioritou Ministerstva hospodárstva (MH) SR bude zabezpečenie cenovej dostupnosti a stability všetkých druhých energií pre domácnosti, podnikateľský aj verejný sektor. Podstatnou úlohou MH bude taktiež prilákanie nových zahraničných investorov a podpora tých domácich. Vo štvrtok o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na tlačovej konferencii s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD).



"Bol to jeden z predvolebných sľubov, ktoré strana Hlas-SD dala obyvateľom, že v prípade každej energetickej krízy, ktorá nás bude čakať, sa o ľudí postará a bude sa snažiť tlmiť negatívne dosahy energetickej krízy. Sľubovali sme taktiež zabezpečiť silnú ruku štátu v energetickej politike a v podnikoch kritickej infraštruktúry. Je moja priorita, aby som toto zabezpečila," uviedla Saková.







Ministerka zároveň spomenula, že sa bude snažiť o bližšiu koordináciu s ministerstvom školstva, podnikateľským sektorom, a vyššími územnými celkami, ktoré majú v kompetencii stredné školy, aby z nich vychádzali študenti pripravení pre aktuálne potreby trhu práce. Dodala, že jednou z jej priorít bude aj stabilizácia podnikateľského prostredia.



Fico doplnil, že očakáva, že štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce by v roku 2025 už mohol "nabehnúť" na plný výkon. "To už bude Slovensko z pohľadu elektrickej energie jasne proexportne orientovaná krajina," dodal.







Fico taktiež informoval, že poveril jeho tím poradcov, aby začali pracovať na novom legislatívnom rámci, ktorý by firmám krátil lehoty na prijatie pracovnej sily zo zahraničia, ak sa firme nedarí zohnať ju na domácom trhu. "Prioritou však musí zostať dať prácu a nájsť pracovnú silu na Slovensku aj za tú cenu, že budeme tlačiť na samosprávne kraje," dodal. Tie by podľa neho mali stredné školstvo prispôsobiť potrebám podnikateľského sektora.