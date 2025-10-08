< sekcia Ekonomika
Saková: Rezort hospodárstva bude šetriť na prevádzkových nákladoch
Bude aj prepúšťať pracovníkov.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude v roku 2026 šetriť v rámci konsolidácie najmä na prevádzkových nákladoch, bude aj prepúšťať pracovníkov. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Čo sa týka nášho rezortu, budeme šetriť hlavne na prevádzkových nákladoch, my sme prisľúbili ministerstvu financií, že tento cieľ splníme. Čo sa týka redukcie počtu pracovných miest, minulý rok sme to splnili, tak isto sa chystáme zredukovať počet pracovných miest, ktoré nám znížia prevádzkové náklady na rok 2026,“ priblížila.
„Presné čísla máme pre oblasť rezortu, teda ústredného orgánu štátnej správy. Pre oblasť podriadených inštitúcií sme dostali sumárne číslo. Tam to však budeme prehodnocovať, nebudeme pri šetrení postupovať proporcionálne. Budeme to dávať podľa toho, aké má štátna inštitúcia strategické úlohy - kde môžu chýbať a, naopak, kde môžu prevyšovať personálne kapacity,“ dodala Saková.
