Saková: Rezort hospodárstva má pripravené viaceré scenáre energopomoci

Bratislava 17. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR má pripravené viaceré scenáre, ako by mohla budúci rok fungovať adresná pomoc s cenami energií. Jej podoba bude nakoniec výsledkom dohody s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) a ostatnými členmi vlády. Uviedla to v utorok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní s premiérom k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády.



Na príprave nového systému jej rezort spolupracoval aj s ministerstvom financií či ministerstvom práce. „Ministerstvo hospodárstva má viaceré scenáre, ktoré kritérium by tam mohlo byť, ktoré nie a bude závisieť, ako sa rozhodne vláda a členovia vlády, ako ministerstvo práce, ministerstvo financií, pán premiér, ktorí mi povedia, kto podľa nich je bohatý, kto je chudobný, čo tam má a čo tam nemá vstupovať,“ priblížila Saková.



Poskytovanie pomoci by malo byť podľa nej nastavené tak, aby dva milióny slovenských domácností nemuseli kvôli žiadostiam fyzicky chodiť na úrady. „Snažíme sa využiť všetky dáta, ktoré Slovensko má v informačných systémoch štátnej správy, snažíme sa ich navzájom prepojiť a snažíme sa dať výpočet na pozadí, kde systém samostatne bude vyhodnocovať podľa zadaných kritérií, kto spadne do tej energopomoci a kto energopomoc nebude mať,“ doplnila.



Ministerka hospodárstva tiež podľa vlastných slov privítala rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň schválil partnerstvo medzi oceliarskymi koncernami U.S. Steel a Nippon Steel. Osud kontraktu medzi americkou a japonskou spoločnosťou totiž dlho nebol jasný, v minulosti ho zablokoval predchádzajúci prezident Joe Biden.



Tento vývoj by mal ovplyvniť aj fungovanie oceliarne v Košiciach. „Najoptimistickejší scenár je, že U.S. Steel zostane v takej podobe a dokonca ešte v lepšej podobe, že sa do neho bude investovať. Snažíme sa aj jednotlivým aktérom tohto zmluvného kontraktu ukazovať, že ten potenciál na východnom Slovensku je, pretože pri budúcej obnove Ukrajiny určite výroba oceľových materiálov a ostatných materiálov z U.S. Steel bude jedna z dominánt, ktoré môžeme aj vyvážať na Ukrajinu,“ doplnila Saková.