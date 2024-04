Saková rokovala o možnosti prepravy plynu z kaspického regiónu

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovensko podporuje projekt Solidarity Ring, ktorý predpokladá využitie modernizovaných prepravných systémov na zemný plyn Bulharska, Rumunska, Maďarska a Slovenska na dodávky zemného plynu z kaspického regiónu. Uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po stredajšom stretnutí s ministrom hospodárstva Azerbajdžanu Mikayilom Jabbarovom.



Ďalšími témami rokovaní, ktorých sa zúčastnil aj premiér Robert Fico (Smer-SD), bolo zvýšenie obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami, podpora vzájomných investícií a príprava prvého zasadnutia spoločnej slovensko-azerbajdžanskej pracovnej skupiny pre hospodársku spoluprácu.



"Slovensko podporuje projekt diverzifikácie Solidarity Ring, ktorý využíva existujúcu infraštruktúru. Toto riešenie by efektívne pomohlo posilniť diverzifikáciu prepravných trás a zdrojov zemného plynu v regiónoch strednej a juhovýchodnej Európy, ktoré sú závislé na dodávkach plynu z Ruska. Realizácia projektu by významne prispela k úsiliu Európskej únie o diverzifikáciu plynových trás a zdrojov špeciálne v tejto oblasti," skonštatovala Saková.



Ministri hospodárstva diskutovali aj o obchodnej misii slovenských podnikateľov naplánovanej na začiatok mája. V Azerbajdžane sa predstaví 20 slovenských spoločností, pôsobiacich v rôznych sektoroch, vrátane technológií pre smart mestá a inovatívne riešenia, špecializovaných systémov pre prevádzku, podporu a údržbu leteckých operácií. Zastúpený bude aj cestovný ruch vrátane kúpeľných služieb či potravinársky a spracovateľský priemysel.



Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolupracuje pri príprave misie s Agentúrou na podporu exportu a investícií Republiky Azerbajdžan (AZPROMO), pričom verejná registrácia pre slovenské spoločnosti je otvorená do 10. apríla 2024, po ktorom SARIO pošle zoznam obchodných delegácií AZPROMO spolu s podrobným popisom obchodných alebo investičných zámerov jednotlivých účastníkov.



"Podnikateľské misie sú neoddeliteľnou súčasťou prehlbovania bilaterálnych ekonomických vzťahov, poskytovania lepšieho prístupu slovenských podnikov na azerbajdžanský trh a podpory vzájomne výhodných partnerstiev medzi podnikateľskými komunitami oboch krajín," skonštatovala Saková.