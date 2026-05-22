Saková: Slovensko víta podpis globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom
Najvyšší predstavitelia EÚ a Mexika v piatok v Mexico City podpísali modernizovanú globálnu dohodu (MGA) a dočasnú obchodnú dohodu.
Autor TASR
Brusel 22. mája (TASR) - Podpis globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom je dobrou správou aj pre Slovensko. V Bruseli to uviedla ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci - segment obchod, informuje spravodajca TASR.
Najvyšší predstavitelia EÚ a Mexika v piatok v Mexico City podpísali modernizovanú globálnu dohodu (MGA) a dočasnú obchodnú dohodu na 8. samite EÚ - Mexiko. Obe strany sa dohodli na prehĺbení svojej politickej a hospodárskej spolupráce v čase rastúcej globálnej neistoty.
Saková upozornila, že o pripravovanom podpise oboch dohôd vie už dlhšie, naposledy sa o tom osobne rozprávala s eurokomisárom pre obchod a hospodársku bezpečnosť Marošom Šefčovičom. Ten v Mexiku sprevádzal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, predsedu Európskej rady Antónia Costu a šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú.
„Absolútne vítam jeho aktivity z posledných mesiacov a posledných rokov, keď sa ako komisár pre obchod snaží otvárať pre Európu nové trhy. Dohoda s Mexikom určite pomôže európskemu hospodárstvu, pretože sa nám otvára nový trh. Po Indii je to ďalší veľký nový trh s obrovskou silou,“ uviedla Saková. Vyjadrila nádej, že obchodná dohoda bude čo najskôr ratifikovaná a Európania tam budú môcť vyvážať svoje produkty.
Pre EÚ je Mexiko druhý najväčší trh v Latinskej Amerike, ako však priznala ministerka, V prípade Slovenska Mexiko nie je „v popredných rebríčkoch, čo sa týka obchodných vzťahov“.
„Ale samozrejme objavovanie nových trhov a takéto dohody znamenajú, že sa odbúrajú prekážky voľného obchodu a určite to bude pre niektoré slovenské firmy, v niektorých oblastiach, výzva. Aby sme spolu napríklad so SARIO vedeli pripraviť viaceré podnikateľské stretnutia, semináre, konferencie a trochu viac rozprúdiť slovensko-mexickú spoluprácu,“ opísala situáciu.
Zopakovala, že Slovensko sa na túto dohodu teší, lebo ako súčasť Európskej únie a jednotnej obchodnej politiky, podpísanie dohody s Mexikom na celoeurópskej úrovni pomôže aj slovenským podnikateľom a vývozcom.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
