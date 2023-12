Saková: Slovensku chýba dlhodobá stratégia rozvoja ekonomiky

Bratislava 29. decembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva sa bude v nasledujúcom období venovať aj príprave dlhodobej stratégie rozvoja ekonomiky, no až potom, ako budú vyriešené aktuálne problémy. Rezort chce zároveň podporiť ekonomiku proklientským prístupom k podnikateľom, ale napríklad aj podporou startupov, uviedla pre TASR ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Počas prvých dvoch mesiacov v úrade sme naozaj nemali priestor vypracovať ešte aj stratégiu rozvoja na najbližších dvadsať rokov, ktorá tu už naozaj mala byť," uviedla Saková. "Určite sa budeme venovať aj tomu, ale musíme ísť postupne," dodala.



Podnikateľom chce ministerka ponúknuť podobný servis, aký priniesla reforma verejnej správy ESO. Tá zaviedla jednotné kontaktné body pre agendu rôznych úradov. To by malo podnikateľom podľa Sakovej zjednodušiť život, zrýchliť a zefektívniť procesy. "Chcem sa sústrediť na poctivé a kvalitne pripravené opatrenia, ktoré naozaj pomôžu," zdôraznila Saková.



Jednou z možností, ako naštartovať ekonomiku, je rozvoj inovácií, s ktorým súvisí okrem iného aj podpora začínajúcich podnikateľov. "Musíme vytvárať priestor a platformy na spájanie startupov s investormi, ktoré umožnia startupom prezentovať svoje nápady a projekty investorom a potenciálnym partnerom," priblížila ministerka.



Dôležitá je, najmä v prípade mladých podnikateľov, aj podpora vzdelávania a mentorstva. Tá im poskytne prístup k skúseným mentorom, ktorí im pomôžu pri rozvoji ich projektov. Saková tu vidí priestor na partnerstvá so vzdelávacími inštitúciami, najmä univerzitami a firmami na vytváranie programov, ktoré poskytnú študentom a mladým profesionálom príležitosti na získanie skúseností v oblasti podnikania a inovácií.