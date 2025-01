Saková: SR chce prehĺbiť obchodné vzťahy s Talianskom

Bratislava 14. januára (TASR) - Slovensko chce pokračovať v obchodných vzťahoch s Talianskom a prehĺbiť ich. Avizovala to slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v utorok v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho v Taliansku, kde ho sprevádza. Informovala o rokovaniach, na ktorých chcú s delegáciou okrem iného nájsť nové oblasti a možnosti uplatnenia slovenských firiem na talianskom trhu.



"Máme so sebou aj podnikateľskú misiu, ktorá sa stretáva v utorok aj v stredu (15. 1.) s talianskou obchodnou komorou. Chceme prehĺbiť a nájsť aj nové oblasti, kde by sme vedeli slovenské firmy uplatniť na talianskom trhu a, naopak, talianske firmy s ich skúsenosťami priniesť na Slovensko," povedala Saková novinárom.



Slovenská ministerka hospodárstva bude v Taliansku diskutovať aj o energetike. SR podľa jej slov vie poskytnúť svoje skúsenosti z oblasti jadrovej energetiky. "Taliansko sa v roku 2030 opäť bude rozhodovať, či do jadrovej energetiky pôjde," ozrejmila. Informovala aj o zámere podpísať memorandum s talianskou stranou a spoločnosťami JAVYS a VUJE. "Na základe neho budeme inicializovať a implementovať projekt, kde by sme vlastne vyskúmali všetky možnosti, ako vyhoreté jadrové palivo obohatiť a kde ho všade môžeme použiť," uviedla.



Saková má diskutovať aj o automobilovom priemysle. Hovorila o tom, že Taliansko sa dopytuje Európskej komisie na ďalšie kroky v súvislosti so zamedzením výroby spaľovacích motorov. SR sa chce podľa jej slov k iniciatíve pridať a žiadať, aby boli dosahy na automobilový priemysel menšie, ako ich Európska únia stanovila.



Prezidenta SR na návšteve Talianska sprevádza aj slovenský minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). S talianskou stranou plánuje rokovať o ďalšej spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Hovoril o potenciáli vzdelávania odborníkov v oblasti jadrovej energetiky na Slovensku. "Chceme stavať na tom, aby sme mohli byť v rámci takéhoto, povedzme, trojuholníka Francúzsko, Taliansko, Slovensko v jednom zo silných pilierov, kde sa budú vzdelávať v oblasti jadrovej energetiky a technických smerov," dodal.