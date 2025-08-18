< sekcia Ekonomika
Saková: SR nie je ohrozené, očakávame skoré obnovenie dodávok ropy
Ministerstvo pripomenulo, že Slovensko je pripravené na prípadné dlhodobejšie výpadky - disponuje strategickými zásobami ropy a ropných produktov.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva eviduje pozastavenie dodávok ruskej ropy ropovodom Družba a očakáva odstránenie poruchy ruskou stranou v najbližších dňoch. Bezpečnosť zásobovania regiónu nie je týmto ohrozená, uviedla v pondelok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Situáciu, samozrejme, aj spolu s partnermi intenzívne monitorujeme. Podľa našich informácií sa pracuje na odstránení technickej poruchy,“ uviedla Saková. Priblížila, že dôvodom je poškodenie transformátorovej stanice a za posledných sedem dní ide už o druhé poškodenie infraštruktúry ropovodu Družba na území Ruska.
Ministerstvo pripomenulo, že Slovensko je pripravené na prípadné dlhodobejšie výpadky - disponuje strategickými zásobami ropy a ropných produktov. Okrem toho podľa Sakovej rezort prijíma kroky na diverzifikáciu dodávok surovín vrátane rozvoja alternatívnych trás a využitia zásobníkov.
