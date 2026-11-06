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Saková: SR v Číne hľadala investorov aj partnerov pre slovenské firmy
O možnostiach realizácie nových investičných projektov na Slovensku Saková rokovala s predstaviteľmi významných čínskych spoločností.
Autor TASR
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Bratislava 6. novembra (TASR) - Nové investície, podpora slovenského exportu a rozvoj hospodárskej spolupráce boli prioritami tohtotýždňovej pracovnej cesty podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej (Hlas-SD), ktorej sa zúčastnil aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a podnikateľská misia takmer 20 slovenských spoločností. V piatok o tom informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.
O možnostiach realizácie nových investičných projektov na Slovensku Saková rokovala s predstaviteľmi významných čínskych spoločností. V Šanghaji zas absolvovala bilaterálne rokovania s čínskym vicepremiérom Tingom Süe-siangom. Predmetom ich diskusie bolo posilňovanie slovensko-čínskych hospodárskych vzťahov, rozvoj investičnej spolupráce a možnosti ďalšieho pôsobenia čínskych spoločností na slovenskom trhu, ako aj obchodné príležitosti pre slovenské podniky.
V Pekingu sa Saková a Kamenický zúčastnili na 15. ročníku medzinárodného investičného fóra China Overseas Investment Fair (COIF), na ktorom bolo Slovensko čestnou hosťujúcou krajinou. Zároveň slávnostne otvorili samostatné slovenské investičné fórum, ktoré pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Tam slovenskí zástupcovia čínskym investorom predstavili konkrétne investičné príležitosti na Slovensku vrátane štátnych strategických priemyselných parkov a ďalších developerských projektov.
V podnikateľskej misii SARIO boli spoločnosti z viacerých odvetví hospodárstva - od priemyslu, energetiky a stavebníctva až po digitálne technológie, zdravotníctvo či služby. Slovenské firmy mali možnosť priamo v Pekingu prezentovať svoje aktivity a absolvovali priame rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi aj zástupcami verejného sektora. Diskusie boli zamerané na možnosti obchodnej spolupráce, nové zákazky a potenciálne spoločné projekty.
V Šanghaji Saková otvorila slovenský národný stánok na medzinárodnom veľtrhu China International Import Expo (CIIE) 2026. Deväť slovenských spoločností prostredníctvom neho predstavilo svoje výrobky, služby a inovatívne riešenia potenciálnym obchodným partnerom. Účasť na veľtrhu im poskytla priestor na nadväzovanie nových obchodných kontaktov, získavanie odberateľov a rozširovanie exportných príležitostí na čínskom trhu.
„O nové investície dnes súťažia krajiny na celom svete a Slovensko nemôže čakať, kým si ho investori sami nájdu. Musíme aktívne predstavovať konkrétne projekty a rokovať priamo s tými, ktorí rozhodujú o nových investíciách. Zároveň však nechceme, aby Slovensko bolo len miestom, kam prichádzajú zahraničné investície. Chceme, aby aj naše firmy získavali nové zákazky, obchodných partnerov a dokázali sa presadiť na svetových trhoch,“ uviedla ministerka v súvislosti s cestou.
O možnostiach realizácie nových investičných projektov na Slovensku Saková rokovala s predstaviteľmi významných čínskych spoločností. V Šanghaji zas absolvovala bilaterálne rokovania s čínskym vicepremiérom Tingom Süe-siangom. Predmetom ich diskusie bolo posilňovanie slovensko-čínskych hospodárskych vzťahov, rozvoj investičnej spolupráce a možnosti ďalšieho pôsobenia čínskych spoločností na slovenskom trhu, ako aj obchodné príležitosti pre slovenské podniky.
V Pekingu sa Saková a Kamenický zúčastnili na 15. ročníku medzinárodného investičného fóra China Overseas Investment Fair (COIF), na ktorom bolo Slovensko čestnou hosťujúcou krajinou. Zároveň slávnostne otvorili samostatné slovenské investičné fórum, ktoré pripravila Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Tam slovenskí zástupcovia čínskym investorom predstavili konkrétne investičné príležitosti na Slovensku vrátane štátnych strategických priemyselných parkov a ďalších developerských projektov.
V podnikateľskej misii SARIO boli spoločnosti z viacerých odvetví hospodárstva - od priemyslu, energetiky a stavebníctva až po digitálne technológie, zdravotníctvo či služby. Slovenské firmy mali možnosť priamo v Pekingu prezentovať svoje aktivity a absolvovali priame rokovania s potenciálnymi obchodnými partnermi aj zástupcami verejného sektora. Diskusie boli zamerané na možnosti obchodnej spolupráce, nové zákazky a potenciálne spoločné projekty.
V Šanghaji Saková otvorila slovenský národný stánok na medzinárodnom veľtrhu China International Import Expo (CIIE) 2026. Deväť slovenských spoločností prostredníctvom neho predstavilo svoje výrobky, služby a inovatívne riešenia potenciálnym obchodným partnerom. Účasť na veľtrhu im poskytla priestor na nadväzovanie nových obchodných kontaktov, získavanie odberateľov a rozširovanie exportných príležitostí na čínskom trhu.
„O nové investície dnes súťažia krajiny na celom svete a Slovensko nemôže čakať, kým si ho investori sami nájdu. Musíme aktívne predstavovať konkrétne projekty a rokovať priamo s tými, ktorí rozhodujú o nových investíciách. Zároveň však nechceme, aby Slovensko bolo len miestom, kam prichádzajú zahraničné investície. Chceme, aby aj naše firmy získavali nové zákazky, obchodných partnerov a dokázali sa presadiť na svetových trhoch,“ uviedla ministerka v súvislosti s cestou.