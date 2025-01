Saková: Taliansko podporí SR v snahe o obnovenie tranzitu plynu

Bratislava 14. januára (TASR) - Taliansko podporí Slovensko v snahe o obnovenie tranzitu plynu z východu na západ cez územie Ukrajiny. Uviedla to v utorok na sociálnej sieti slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR Petra Pellegriniho v Taliansku, kde ho sprevádza.



"Aj to je výsledkom našich dnešných rokovaní, ktoré sme mali s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim a talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou," priblížila.



Taliansko rovnako ako Slovensko podľa Sakovej presadzuje riešenia založené na faktoch, a nie na pocitoch. "Ak do Európy prúdi plyn plynovodmi cez južnú trasu a rovnako vo veľkom sa dováža aj plyn cez LNG terminály, neexistuje podľa nás žiadny rozumný dôvod, aby sa nedovážal aj potrubím cez Ukrajinu a Slovensko do krajín strednej Európy," podčiarkla Saková.



Zdôraznila, že Slovensko má veľmi významného partnera v podobe talianskej vlády a jej predsedníčky vo svojej snahe zabezpečiť pre štáty EÚ dostatok plynu, a tak uchrániť jej konkurencieschopnosť.



"Verím, že rokovania, ktoré na pôde EÚ štartujú v týchto dňoch, budú aj vďaka podpore Talianska konštruktívne a povedú k riešeniam výhodným nielen pre Slovensko a Taliansko, ale pre celú Európu," dodala ministerka hospodárstva.