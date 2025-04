Saková: Trumpove clá budú mať negatívny vplyv na globálny obchod

Bratislava 3. apríla (TASR) - Zavedené 25-percentné clá na vývoz všetkých tovarov a služieb z EÚ do Spojených štátov budú mať negatívny vplyv na globálny obchod celého sveta. EÚ chce rokovať s USA a dohodnúť sa na znížení bariér a deficitu obchodnej bilancie, ktoré prinesú clá. Tie totiž negatívne ovplyvnia oceliarsky, hliníkový a automobilový priemysel v celej EÚ. Vo štvrtok to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) na Výbore Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti.



Zdôraznila, že to nie je len o záchrane automobilového priemyslu, ale aj o pomoci malým a stredným podnikom. „Celkovo na Slovensku automobilový priemysel zamestnáva 290.000 ľudí, ale keď si zoberiete štyri automobilky, tak v automobilke je 4000 až 4500 zamestnancov, podľa toho v akej. To znamená, že všetko ostatné za nimi sú subdodávateľské reťazce, ktoré sú väčšinou malé a stredné podniky, a preto nehovorím, že podpora automobilového priemyslu bude znamenať len to, čo štyri najväčšie podniky budú chcieť ako projekty, ale celkovo ako rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku,“ uviedla Saková.



Dve automobilové firmy zo štyroch v SR podľa nej vyrábajú motorové vozidlá iba pre európsky trh a ďalšie dve majú druhý najväčší podiel vývozu áut do USA. Najväčší podiel exportu automobilov je do Nemecka, a to celkovo 24,2 %. Na druhom mieste sú USA s 10,6 % a treťou krajinou je Veľká Británia s 9,4-percentným podielom. Ministerka hospodárstva spresnila, že tieto podniky sa budú musieť čiastočne preorientovať na iné trhy, keďže jedna štvrtina automobilov v SR bude ovplyvnená zavedenými clami zo strany USA. Automobilky podľa nej však nepredpokladajú, že vývoz áut do Spojených štátov sa zníži úplne na nulu.



„V pondelok budúci týždeň máme mimoriadne zasadnutie DG Trade, to znamená, že všetci ministri obchodu členských štátov Európskej únie sa zúčastnia v Luxemburgu a budeme preberať všetky návrhy, ktoré Európska únia má pripravené ako recipročný balík opatrení,“ uzavrela Saková.