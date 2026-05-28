< sekcia Ekonomika
Saková v Bruseli ocenila návrhy na zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ
Pripomenula, že Európska komisia chystá opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti tým, že by sa zvýšil dopyt v rámci Európy, hlavne po výrobkoch, ktoré sú vyrobené v Únii a majú bezuhlíkovú stopu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 28. mája (TASR) - Témy, o ktorých vo štvrtok rokovali členské štáty v Bruseli, by mohli zvýšiť konkurencieschopnosť Európskej únie. Uviedla to ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť, informuje spravodajca TASR.
Pripomenula, že Európska komisia (EK) chystá opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti tým, že by sa zvýšil dopyt v rámci Európy, hlavne po výrobkoch, ktoré sú vyrobené v Únii a majú bezuhlíkovú stopu.
To podľa nej znamená aj produkty zo „zeleného hliníka“, čo podporuje snahy vlády SR oživiť výrobu spoločnosti Slovalco, výrobu hliníka bez uhlíkovej stopy na Slovensku.
„Zaujímavé čísla máme aj v oblasti dodávania cementu na európsky trh zo Slovenska, pretože SR dodáva približne 16 percent cementu, ktorý sa spotrebováva v rámci EÚ, a prvenstvo na európskom trhu máme aj v dodávaní papiera, bez uhlíkovej stopy,“ vysvetlila.
Tvrdí, že ide o príležitosti, ktoré by mali byť zohľadňované podľa nového nariadenia o verejných obstarávaniach pre členské štáty. Ministri pri tomto nariadení ešte rokujú o tom, že v prípade odvetví ako sú fotovoltika alebo batériové systémy, by štáty zahraničných investorov mali motivovať investovať v Európe, vytvárať nové pracovné miesta a nie takéto tovary dovážať.
S tým všetkým je podľa ministerky potrebné hovoriť o zjednodušení povoľovacieho konania, aby na jednu žiadosť bolo jedno konanie, časovo urýchlené.
Saková dodala, že Rada ministrov sa zaoberala aj návrhom 28. právneho režimu pre podniky. Týka sa to malých alebo stredných podnikov, ktoré chcú zavádzať inovácie, aby boli založené v digitálnom prostredí do 48 hodín za veľmi nízke náklady do 100 eur. To podľa nej dáva veľké šance mladým ľuďom, aby mohli pôsobiť na európskom trhu bez akýchkoľvek bariér. Nariadenie by im umožňovalo jednoduchší prístup aj na iné trhy, ako je ten jednotný európsky.
„Podporujeme obidva tieto návrhy. Mali sme k nim aj výhrady alebo pripomienky. Budeme radi, ak sa jednotlivé defekty alebo nezrovnalosti, ktoré v nich sú, upravia, kým nariadenie bude schválené a vstúpi do platnosti,“ povedala. Spresnila, že toto nariadenie by malo byť schválené do konca roka a otázky na doriešenie sa týkajú daňových povinností firiem 28. režimu alebo insolvencie.
Saková dodala, že ministri sa stretli aj so zástupcami Generálneho riaditeľstva EK pre klímu, s ktorými rokovali o podmienkach pripravovaného balíka známeho ako „Investment Booster“ - urýchľovač pre investície, hlavne pre energeticky náročný priemysel.
„Ide približne o 30-miliardový balík, ktorý sa v najbližšom období bude čerpať. Najmä v oblasti energeticky náročných podnikov,“ uviedla. Zdôraznila, že ministri chceli vedieť obsah toho balíka, aké škály projektov môžu firmy požiadať a aké budú podmienky na to, aby firmy dostali financie.
Za Slovensko pripomenula, že bolo zodpovedné v rámci dekarbonizácie viac ako bol priemer európskych krajín.
„To znamená, že máme čistý energetický mix. V oblasti energetiky sme najzodpovednejšou krajinou v rámci EÚ, ale napríklad aj v oblasti oceliarskeho priemyslu a výroby hliníka, ak sa rozbehne Slovalco,“ upozornila. Tento stav podľa nej pre slovenské firmy zužuje priestor získať investičné peniaze a naopak krajiny, ktoré neboli zodpovedné a málo investovali a produkujú veľa emisií, tie môžu čerpať viac z nového balíka.
„Bolo nám naznačené, že pre krajiny, ktoré majú nižší príjem v rámci členských krajín EÚ, ako Slovensko, bude pripravený špeciálny balík, z ktorého budeme môcť čerpať. Podstatné je že firmy sa musia pripraviť, pretože to bude na princípe, kto prvý príde, prvý dostane a tým pádom máme šancu predbehnúť tie krajiny, ktoré v minulosti neboli zodpovedné a nedekarbonizovali svoj priemysel toľko ako my,“ uviedla v závere.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Pripomenula, že Európska komisia (EK) chystá opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti tým, že by sa zvýšil dopyt v rámci Európy, hlavne po výrobkoch, ktoré sú vyrobené v Únii a majú bezuhlíkovú stopu.
To podľa nej znamená aj produkty zo „zeleného hliníka“, čo podporuje snahy vlády SR oživiť výrobu spoločnosti Slovalco, výrobu hliníka bez uhlíkovej stopy na Slovensku.
„Zaujímavé čísla máme aj v oblasti dodávania cementu na európsky trh zo Slovenska, pretože SR dodáva približne 16 percent cementu, ktorý sa spotrebováva v rámci EÚ, a prvenstvo na európskom trhu máme aj v dodávaní papiera, bez uhlíkovej stopy,“ vysvetlila.
Tvrdí, že ide o príležitosti, ktoré by mali byť zohľadňované podľa nového nariadenia o verejných obstarávaniach pre členské štáty. Ministri pri tomto nariadení ešte rokujú o tom, že v prípade odvetví ako sú fotovoltika alebo batériové systémy, by štáty zahraničných investorov mali motivovať investovať v Európe, vytvárať nové pracovné miesta a nie takéto tovary dovážať.
S tým všetkým je podľa ministerky potrebné hovoriť o zjednodušení povoľovacieho konania, aby na jednu žiadosť bolo jedno konanie, časovo urýchlené.
Saková dodala, že Rada ministrov sa zaoberala aj návrhom 28. právneho režimu pre podniky. Týka sa to malých alebo stredných podnikov, ktoré chcú zavádzať inovácie, aby boli založené v digitálnom prostredí do 48 hodín za veľmi nízke náklady do 100 eur. To podľa nej dáva veľké šance mladým ľuďom, aby mohli pôsobiť na európskom trhu bez akýchkoľvek bariér. Nariadenie by im umožňovalo jednoduchší prístup aj na iné trhy, ako je ten jednotný európsky.
„Podporujeme obidva tieto návrhy. Mali sme k nim aj výhrady alebo pripomienky. Budeme radi, ak sa jednotlivé defekty alebo nezrovnalosti, ktoré v nich sú, upravia, kým nariadenie bude schválené a vstúpi do platnosti,“ povedala. Spresnila, že toto nariadenie by malo byť schválené do konca roka a otázky na doriešenie sa týkajú daňových povinností firiem 28. režimu alebo insolvencie.
Saková dodala, že ministri sa stretli aj so zástupcami Generálneho riaditeľstva EK pre klímu, s ktorými rokovali o podmienkach pripravovaného balíka známeho ako „Investment Booster“ - urýchľovač pre investície, hlavne pre energeticky náročný priemysel.
„Ide približne o 30-miliardový balík, ktorý sa v najbližšom období bude čerpať. Najmä v oblasti energeticky náročných podnikov,“ uviedla. Zdôraznila, že ministri chceli vedieť obsah toho balíka, aké škály projektov môžu firmy požiadať a aké budú podmienky na to, aby firmy dostali financie.
Za Slovensko pripomenula, že bolo zodpovedné v rámci dekarbonizácie viac ako bol priemer európskych krajín.
„To znamená, že máme čistý energetický mix. V oblasti energetiky sme najzodpovednejšou krajinou v rámci EÚ, ale napríklad aj v oblasti oceliarskeho priemyslu a výroby hliníka, ak sa rozbehne Slovalco,“ upozornila. Tento stav podľa nej pre slovenské firmy zužuje priestor získať investičné peniaze a naopak krajiny, ktoré neboli zodpovedné a málo investovali a produkujú veľa emisií, tie môžu čerpať viac z nového balíka.
„Bolo nám naznačené, že pre krajiny, ktoré majú nižší príjem v rámci členských krajín EÚ, ako Slovensko, bude pripravený špeciálny balík, z ktorého budeme môcť čerpať. Podstatné je že firmy sa musia pripraviť, pretože to bude na princípe, kto prvý príde, prvý dostane a tým pádom máme šancu predbehnúť tie krajiny, ktoré v minulosti neboli zodpovedné a nedekarbonizovali svoj priemysel toľko ako my,“ uviedla v závere.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)