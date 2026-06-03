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Saková: V súvislosti s prípravou opatrení sme dostali stovky žiadostí
Ministerka pripomenula, že od začiatku jasne deklarovali, že pokiaľ opatrenie bude mať vplyv na rozpočet, tak bude prerokované osobitne.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súvislosti s prípravou prorastových opatrení dostalo stovky žiadostí od asociácií a zväzov zamestnávateľov, podnikateľov, ako aj Konfederácie odborových zväzov, Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, Slovenskej akadémie vied. Informovala o tom v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády, ktorá schválila návrh zákona v súvislosti so stabilizačnými opatreniami pre podnikateľské prostredie.
„Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, filtrovali sme ich do podoby, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia,“ povedala Saková. Konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektmi podľa nej venovali mesiace a týždne práce.
Ministerka pripomenula, že od začiatku jasne deklarovali, že pokiaľ opatrenie bude mať vplyv na rozpočet, tak bude prerokované osobitne. „Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa s týmito opatreniami naloží,“ uviedla Saková.
Upozornila pritom, že veľa opatrení, ktoré dostali od podnikateľov, nebolo v súlade s nariadeniami Európskej komisie. „Sme pripravení aj naďalej o týchto opatreniach ďalej diskutovať na profesionálnej, konštruktívnej úrovni a absolútne podporovať to, aby sme našli opatrenia, ktoré skutočne stabilizujú ekonomiku Slovenska,“ podotkla ministerka.
Potvrdila zámer zmierniť administratívnu záťaž a zjednodušovať poskytovanie služieb zamestnávateľom, pričom podľa Sakovej bude dbať vláda na to, aby neznižovali životný štandard ľudí.
Vláda schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Z toho je 11 opatrení legislatívnej povahy v podobe návrhu zákona, 32 opatrení sa bude realizovať do konca roka v podobe legislatívnych alebo nelegislatívnych návrhov a šesť opatrení je aktuálne už v legislatívnom procese.
Zmeny sa týkajú napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Vláda zároveň požiada Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.
„Všetkými týmito ich požiadavkami sme sa zaoberali, filtrovali sme ich do podoby, aby sme ich vedeli zaradiť do piatich segmentov, ako bola energetika, daňovo-odvodové zaťaženie, investície, trh práce a zefektívnenie podnikateľského prostredia,“ povedala Saková. Konštruktívnemu a profesionálnemu dialógu s jednotlivými zúčastnenými subjektmi podľa nej venovali mesiace a týždne práce.
Ministerka pripomenula, že od začiatku jasne deklarovali, že pokiaľ opatrenie bude mať vplyv na rozpočet, tak bude prerokované osobitne. „Vždy sme zároveň tvrdili, že pokiaľ tieto opatrenia budú znižovať sociálny a životný štandard ľudí, tak to nebude prípustné a budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa s týmito opatreniami naloží,“ uviedla Saková.
Upozornila pritom, že veľa opatrení, ktoré dostali od podnikateľov, nebolo v súlade s nariadeniami Európskej komisie. „Sme pripravení aj naďalej o týchto opatreniach ďalej diskutovať na profesionálnej, konštruktívnej úrovni a absolútne podporovať to, aby sme našli opatrenia, ktoré skutočne stabilizujú ekonomiku Slovenska,“ podotkla ministerka.
Potvrdila zámer zmierniť administratívnu záťaž a zjednodušovať poskytovanie služieb zamestnávateľom, pričom podľa Sakovej bude dbať vláda na to, aby neznižovali životný štandard ľudí.
Vláda schválila balík 49 opatrení, ktoré by mali pomôcť stabilizovať podnikateľské prostredie. Z toho je 11 opatrení legislatívnej povahy v podobe návrhu zákona, 32 opatrení sa bude realizovať do konca roka v podobe legislatívnych alebo nelegislatívnych návrhov a šesť opatrení je aktuálne už v legislatívnom procese.
Zmeny sa týkajú napríklad cien elektriny, využitia modernizačného fondu, znižovania byrokracie či zvýšenia balíka financií pre energeticky náročné podniky z výnosov predaja emisných povoleniek. Vláda zároveň požiada Národnú radu SR o prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.