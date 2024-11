Saková: Verejné obstarávanie na nový jadrový blok by malo byť v 2025

Bratislava 20. novembra (TASR) - Proces verejného obstarávania na výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach by mal byť spustený budúci rok. V apríli 2027 by mala byť následné podpísaná zmluva s dodávateľom. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



"Začiatočné stavebné práce by sa mali uskutočniť v apríli v roku 2032, prvé navezenie paliva začiatkom roku 2038 a uvedenie do skúšobnej prevádzky takisto v roku 2038," povedala ministerka hospodárstva. Plnohodnotná prevádzka nového jadrového zdroja je naplánovaná na rok 2040.



Celkové náklady na vybudovanie nového jadrového zdroja v súčasnosti odhaduje na 10 miliárd eur, a to na základe skúsenosti z Českej republiky a Maďarska. Šéfka rezortu hospodárstva upozornila, že náklady na výstavbu každoročne rastú o 8 - 10 % v prípade, že sa vybudovanie takéhoto zdroja odsúva. Aj preto by mala mať súčasná vláda ambiciózne ciele vo veci časového harmonogramu výstavby.



Slovensko by malo mať pri výstavbe výhodu v porovnaní s okolitými krajinami, keďže disponuje povolením o umiestení stavby z roku 2022, ktoré vydal Úrad jadrového dozoru SR. Okrem toho má SR tím expertov momentálne pracujúcich na dostavbe tretieho, respektíve štvrtého reaktora jadrového bloku v Mochovciach, ktorý by chceli predstavitelia vlády postupne presunúť do nového projektu v Jaslovských Bohuniciach.



"Máme aj dostatok vody, ktorá je potrebná na chladiaci proces. Máme pripravené územie v oblasti Jaslovských Bohuníc a veľmi oceňujeme, že aj prístup slovenského obyvateľstva k jadrovej energetike je veľmi pozitívny," doplnila Saková.