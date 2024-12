Saková víta iniciatívu EÚ v geotermálnej oblasti

Brusel 16. decembra (TASR) - Slovensko má dosť plynu na rok 2025 a dlhodobo sa snaží nájsť ďalších partnerov na jeho dodávky. Uviedla to v pondelok ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po skončení zasadnutia Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli.



Saková pripomenula, že ministrom sa prihovoril nový eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen, ktorý predstavil svoje vízie v oblasti energetickej politiky EÚ. Prezentoval tiež sľub, že do sto dní predloží plán na plnenie zelenej dohody a bezemisného priemyslu a zároveň posilnenie konkurencieschopnosti, lebo v Únii sú troj- až štvornásobne vyššie ceny energií ako napríklad v USA.



Debaty sa podľa nej týkali aj budovania energetického trhu EÚ a dobudovania jednotnej elektrizačnej a prenosovej sústavy v rámci jednotného trhu, aby sa odstránili medzery v prepojení medzi krajinami.



"Aby sme vedeli lepšie reagovať, keď niektorá krajina má nadbytok elektrickej energie a naopak, iná krajina má väčší dopyt, aby vtedy operačné stredisko mohlo bez akýchkoľvek obmedzení toto vyrovnať. Slovensko sa pridáva k tejto iniciatíve," vysvetlila.



Saková ocenila "kus dobrej práce" maďarského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti geotermálnej energie, čo vyústilo v konkrétne odporúčania pre Európsku komisiu, aby hľadala nástroje na podporu geotermálnej energie, najmä na výrobu tepla pre mestá a obce.



"Prípravné fázy týchto projektov sú finančne veľmi náročné. Geologické prieskumy sa medzi krajinami nevymieňajú. Aj tá predprípravná fáza geologických vrtov je náročná a tam je potrebné, aby eurokomisia vytvorila nejaké schémy podpory, čo by sme mohli využívať," uviedla. V tejto súvislosti Saková spomenula podporu projektu pre Košice a okolie na využívanie geotermálnej energie.



Ministerka ocenila, že diplomati členských krajín EÚ v pondelok odobrili predĺženie výnimky pre Slovensko na vývoz produktov z ruskej ropy. Dodala, že Slovensko bolo jedným z iniciátorov, aby sa táto výnimka predĺžila o ďalších šesť mesiacov, a to aj preto, lebo Slovnaft tretinu svojich produktov vyváža na Ukrajinu a do južných Čiech.



"Je stále dopyt po tých výrobkoch. My pozitívne vnímame to, že nenastala situácia, že bez tej výnimky by sa zvýšili fixné prevádzkové náklady, čo by sa mohlo premietnuť do cien palív a mazív na slovenskom trhu. Tešíme sa, že táto výnimka bola schválená pre Slovensko a slovenskú spoločnosť Slovnaft," odkázala ministerka.



Na otázku, ako vníma, že od 1. januára už nebude prúdiť ruský plyn tranzitom cez Ukrajinu, Saková odpovedala, že Slovensko je na zimnú vykurovaciu sezónu dobre pripravené a má dostatok plynu aj na celý rok 2025. Stalo sa tak zásluhou naplnenia zásobníkov plynu a podpisu viacerých zmlúv o diverzifikácii dodávok.



"Samozrejme, nie je to dlhodobé riešenie, a preto rokujeme aj s inými partnermi, ktorí by mohli cez Ukrajinu naďalej prepravovať plyn pre stredoeurópsky región," upozornila. Dodala, že v Bruseli mala na túto tému viacero bilaterálnych rokovaní, aby bolo možné v tomto ohľade skoordinovať úsilie.



