Saková: Výnimka zo sankcií na ruskú ropu by sa mala týkať aj Slovnaftu
Dôvodom je, že Slovnaft patrí do maďarskej skupiny MOL.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Výnimka z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy ropovodom Družba by sa mala týkať aj bratislavskej rafinérie Slovnaft. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Dôvodom je, že Slovnaft patrí do maďarskej skupiny MOL.
„Všetky procedúry nákupu ropy sa odohrávajú pod jednou strechou, pod spoločnosťou MOL. To znamená, že keď Maďarsko dostalo od americkej administratívy na jeden rok výnimku na nákup ruskej ropy, tak bude uplatňovaná aj pre nákup ruskej ropy v rámci Slovnaftu, lebo patrí do skupiny MOL,“ povedala Saková.
Či bude výnimka trvalá, alebo časovo obmedzená, je sporné. Zatiaľ čo americká administratíva hovorí o jednom roku, maďarskí predstavitelia tvrdia, že dohoda je bez časového obmedzenia.
Slovnaft v súčasnosti využíva ruskú ropu na približne dve tretiny produkcie. Zvyšnú časť dováža z Chorvátska cez ropovod Adria. Rafinéria však kritizuje podľa nej vysoké poplatky za dopravu ropy a takisto podpisy iba krátkodobých zmlúv s chorvátskym prepravcom ropy Janaf.
V posledných týždňoch Slovnaft upozornil, že si Janaf nesplnila zmluvné podmienky a nedokázala najnovšiu dodávku ropy Arab Light v objeme 58.000 ton dodať v dohodnutom termíne. Alternatívnu ropu Slovnaft potrebuje, aby mohol vyvážať benzín a naftu aj do Čiech a Rakúska, keďže export ropných výrobkov z ruskej ropy EÚ zakázala.
