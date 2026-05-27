Saková: Zákon o prorastových opatreniach má byť hotový budúci týždeň
Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády bude v legislatívnej forme prediskutovaný sociálnymi partnermi na tripartite.
Autor TASR
Haniska/Bratislava 27. mája (TASR) - Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády bude v legislatívnej forme prediskutovaný sociálnymi partnermi na tripartite. Uviedla to v stredu po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska (okres Košice-okolie) ministerka hospodárstva Denisa Saková za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (obaja Hlas-SD).
„Na opatreniach sa pracuje. Legislatívne zmeny budú v jednom zákone, budeme ho nazývať zákon o prorastových opatreniach. Plánujeme mať zákon hotový budúci týždeň. Samozrejme, pôjde na prerokovanie aj sociálnym partnerom na Hospodárskej a sociálnej rade (HSR) SR, kde budú môcť sociálni partneri preskúmať už konkrétne legislatívne návrhy ešte predtým, ako sa dostanú na rokovanie vlády,“ spresnila Saková.
Pripomenula, že druhý balík prorastových opatrení s podstatným vplyvom na verejné financie bude témou v septembri, teda v čase prípravy štátneho rozpočtu na rok 2027.
Tomáš ako predseda HSR potvrdil Sakovej slová, že tripartita bude rokovať o balíku prorastových opatrení ešte predtým, než ho bude schvaľovať vláda. „Samotní sociálni partneri, teda zamestnávatelia a odborári, požiadali, aby tripartita rokovala o prorastových opatreniach už v legislatívnej podobe, nielen vo všeobecnej podobe. Takže na toto sa čaká a len čo už bude tento balík pripravený v legislatívnej podobe, najprv pôjde na tripartitu, až potom ho bude schvaľovať vláda,“ dodal minister práce.
