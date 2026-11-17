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Saková:SR ďalších 120 dní nehrozia sankcie od USA za dovoz ruskej ropy
Ide o predĺženie výnimky, ktorú v októbri 2025 udelil americký prezident Donald Trump vtedajšiemu maďarskému premiérovi na jeden rok. Vypršať mala 21. novembra.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovensko bude môcť počas ďalších 120 dní pokračovať v odbere a platbách za dodávky ruskej ropy bez rizika amerických sankcií. Na sociálnej sieti to v utorok oznámila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že ju o tom práve informovalo americké ministerstvo financií.
Ide o predĺženie výnimky, ktorú v októbri 2025 udelil americký prezident Donald Trump vtedajšiemu maďarskému premiérovi na jeden rok. Vypršať mala 21. novembra. Vďaka výnimke podľa Sakovej Slovensko získa ďalší potrebný čas na pokračovanie v diverzifikácii dodávok ropy.
O téme ministerka rokovala aj počas svojej októbrovej pracovnej cesty do USA. „Naším cieľom bolo zabrániť situácii, v ktorej by americké sankcie mohli ohroziť dodávky ropy na Slovensko a tým aj plynulé fungovanie našej rafinérie,“ vysvetlila.
Ide o predĺženie výnimky, ktorú v októbri 2025 udelil americký prezident Donald Trump vtedajšiemu maďarskému premiérovi na jeden rok. Vypršať mala 21. novembra. Vďaka výnimke podľa Sakovej Slovensko získa ďalší potrebný čas na pokračovanie v diverzifikácii dodávok ropy.
O téme ministerka rokovala aj počas svojej októbrovej pracovnej cesty do USA. „Naším cieľom bolo zabrániť situácii, v ktorej by americké sankcie mohli ohroziť dodávky ropy na Slovensko a tým aj plynulé fungovanie našej rafinérie,“ vysvetlila.