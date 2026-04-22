Saková:V stredu ráno sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 22. apríla (TASR) - Podľa informácií od Ukrtransnafta sa v stredu ráno začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane z Bieloruska. Očakávané obnovenie čerpania a dodávok na Slovensko je vo štvrtok (23. 4.) v ranných hodinách. Na sociálnej sieti o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Agentúra Reuters ešte v utorok (21. 4.) uviedla, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit. „MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko,“ dodal zdroj.

Maďarská petrochemická spoločnosť MOL, ktorej súčasťou je aj bratislavská rafinéria Slovnaft, v stredu na svojej internetovej stránke uviedla, že opravné práce na ukrajinskom úseku ropovodu Družba boli dokončené.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opravu Družby spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie úveru sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty Európskej únie (EÚ).

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle