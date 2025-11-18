< sekcia Ekonomika
Šaľa chce v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom takmer 39,5 milióna eur
Autor TASR
Šaľa 18. novembra (TASR) - Mesto Šaľa plánuje v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde celkové príjmy aj výdavky dosiahnu sumu 39.425.380 eur. Vyplýva to z návrhu mestského rozpočtu, ktorý budú poslanci schvaľovať na svojom rokovaní 20. novembra.
Ako informovala radnica, bežný rozpočet počíta s prebytkom vo výške 373.330 eur a kapitálový rozpočet so schodkom v hodnote 3.034.980 eur. „Prebytok bežného rozpočtu a schodok kapitálového rozpočtu bude vykrytý prebytkom finančných operácií v sume 2.661.650 eur. Návrh rozpočtu je tak zostavený ako vyrovnaný,“ skonštatoval mestský úrad.
Ten zároveň upozornil na riziká hospodárenia mesta v roku 2026. Tie podľa radnice pramenia predovšetkým z fiškálnej konsolidácie. „Tá je kľúčová pre udržanie stability verejných financií, no nemôže byť realizovaná spôsobom, ktorý by zničil základy fungovania samospráv. Výpadky v príjmoch z podielových daní a ďalšie úsporné opatrenia majú priamy dosah na schopnosť miest a obcí zabezpečovať základné služby, ako sú verejná doprava, údržba verejných priestranstiev či vzdelávacie a kultúrne služby,“ doplnil mestský úrad.
