Šaľa od januára spoplatní parkovanie na piatich vybraných úsekoch

Šaľa 8. októbra (TASR) - Mesto Šaľa od začiatku nového roka spoplatní parkovanie v meste. Spoplatnených bude päť úsekov miestnych ciest. Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií schválili mestskí poslanci.



Platenou zónou vymedzenou na dočasné parkovanie budú parkovacie miesta na Námestí Svätej Trojice, Hlavnej, Ulici J. Feketeházyho, Štúrovej a Budovateľskej. Parkovanie bude spoplatnené v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 h a v sobotu v čase od 8.00 do 12.00 h. Počas nedieľ a štátnych sviatkov bude parkovanie motorových vozidiel v platenej zóne bezplatné.



Dôvodom spoplatnenia parkovania je nárast počtu motorových vozidiel v meste v posledných rokoch. Podľa dopravného generelu v roku 2017 bolo na území mesta evidovaných 11.819 motorových vozidiel, z toho 8631 osobných vozidiel.



Zvýšenie počtu motorových vozidiel sa prejavuje na sieti miestnych komunikácií, kde postupne narastá počet nedobrovoľných zdržaní, skonštatoval primátor Šale Jozef Belický. V urbanizovanom prostredí parkujúce motorové vozidlá zaberajú verejný priestor. Odstavené vozidlá zaberajú okrem vyčleneného verejného priestoru aj verejnú zeleň, chodníky, časť jazdných pruhov miestnych komunikácií.



Mesto Šaľa v snahe riešiť tento nepriaznivý stav sa rozhodlo po prerokovaní a odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom v Šali vypracovať a realizovať parkovaciu politiku v podmienkach mesta Šaľa. Parkovaciu politiku na území mesta navrhuje zaviesť postupne na etapy. Prvá etapa by mala zahŕňať širšie centrum mesta a mala by slúžiť ako pilotný projekt na zber skúseností a testovanie navrhovaného spôsobu parkovacej politiky princípov. Ak sa tento spôsob osvedčí, bude možné následne realizovať ďalšie etapy celoplošne na celé územie mesta, uzavrel primátor.