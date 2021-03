Šaľa plánuje v roku 2021 verejné obstarávania za takmer 4 milióny eur

Šaľa 25. marca (TASR) – Šalianska radnica chce v priebehu tohto roka prostredníctvom verejného obstarávania zabezpečiť tovary a služby za necelé štyri milióny eur. Viaceré projekty sú zamerané na zmierňovanie klimatických zmien či na starostlivosť o verejné priestranstvá.



Mesto pripravuje niekoľko investícií do revitalizácie lesoparku, ale aj do verejného osvetlenia či do odpadového hospodárstva. Najväčšia suma je vyčlenená na opravy miestnych komunikácií. V pláne verejného obstarávania, ktorý vypracovala radnica, je na tento účel určených vyše 2,3 milióna eur.



Ako pred časom uviedla hovorkyňa mesta Dajana Hanesová, opraví sa viacero ciest, ktorých stav si to nutne vyžaduje. „Pôjde o najmasívnejšiu opravu ciest v Šali a v mestskej časti Veča. Kompletná výmena povrchu mestských komunikácií sa uskutoční na uliciach Nešporova, Okružná, Partizánska, Vajanského, SNP, Murgašova, Jesenského, Krátka, Pionierska, B. Němcovej, Narcisová, G. L. Svobodu, Hollého, Cintorínska, Lúčna, Čs. Armády a Hospodárska. Ulice budú rekonštruované postupne,“ povedala Hanesová.