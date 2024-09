Šaľa pripravuje budúcoročný rozpočet, obáva sa výpadku príjmov

Šaľa 26. septembra (TASR) - Mesto Šaľa začalo s prípravou rozpočtu na rok 2025. Jeho východiská a priority prerokujú mestskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí.



Ako sa uvádza v materiáli, zostavovanie rozpočtu Šale na budúci rok ovplyvňujú viaceré negatívne faktory. "Úrokové sadzby, dane, neistý vývoj národného hospodárstva, cien energií, ako aj celého radu ostatných komodít. Toto všetko zvyšuje tlak na bežný rozpočet, čím sa znižuje možnosť vytvárania vlastných zdrojov pre realizáciu investícií. Aj v minulých rokoch dochádzalo k potrebe zvyšovať bežné výdavky. Úmerne však rástli aj bežné príjmy s tým, že sa mestu darilo vytvárať vlastné zdroje. To v nových podmienkach hospodárenia miest a obcí nebude jednoduché," konštatuje sa v dokumente.



Radnica zároveň pripomína, že mesto v minulom období realizovalo viaceré rozsiahle projekty, ktoré boli z časti financované komerčnými, prípadne dodávateľskými úvermi. "V súčasnosti nadišiel čas ich postupného splácania. Prostriedky je potrebné ušetriť v bežnom rozpočte. Aj z tohto pohľadu bude zostavenie finálnej verzie rozpočtu mesta na rok 2025 náročné," upozornil odbor ekonomiky a podnikania na mestskom úrade.



Ako doplnil, vláda schválila viaceré zákony, ktoré prinášajú zmeny vo financovaní samospráv. "Pre mestá a obce to znamená zmenu pri výpočte a prerozdelení podielových daní. Kým do roku 2024 štát posielal mestám a obciam 70 percent výberu daní z príjmu fyzických osôb, od 1. januára 2025 to bude 56,03 percenta," pripomína mestský úrad.



Šalianska samospráva pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu upozorňuje nielen na výpadky podielových daní zo štátu, ale aj na inflačný nárast cien energií a tovarov a na zákonné zvýšenie miezd zamestnancov vo verejnej správe. "Mnohé mestá a obce od roku 2024 zvyšovali miestne dane, aby pokryli výpadok príjmov vo svojom rozpočte. Mesto Šaľa tento rok miestne dane nezvyšovalo. Avšak v dôsledku stále neistých ekonomických prognóz aj pre rok 2025 budeme musieť pristúpiť k ich zvyšovaniu. Len tak sme schopní aj naďalej zabezpečiť pre svojich občanov služby a kvalitu života na štandardnej úrovni," doplnil mestský úrad.











van gra