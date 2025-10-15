< sekcia Ekonomika
Šaľa pripravuje rozpočet na rok 2026, obáva sa výpadkov z príjmov
Predbežne vyčíslila príjmy rozpočtu v roku 2026 na sumu 34.881.380 eur. Rovnakú hodnotu majú dosiahnuť aj výdavky mesta.
Autor TASR
Šaľa 15. októbra (TASR) - Šalianska radnica začala s prípravou mestského rozpočtu na rok 2026. O východiskách rozpočtu budú mestskí poslanci rokovať na svojom zasadnutí 23. októbra. „Výsledný návrh rozpočtu na rok 2026 bude predložený na novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva,“ informovala radnica.
Predbežne vyčíslila príjmy rozpočtu v roku 2026 na sumu 34.881.380 eur. Rovnakú hodnotu majú dosiahnuť aj výdavky mesta. V súvislosti so zostavovaním rozpočtu radnica upozorňuje na ekonomické problémy, s ktorými sa samosprávy musia na budúci rok vysporiadať. „Kľúčovým problémom je zníženie podielových daní a kumulatívne výpadky príjmov. Návrh zákona znižuje podiel miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb z 55,1 percenta na 53 percent. Hoci Ministerstvo financií SR tvrdí, že samosprávy budú mať v absolútnych číslach vyšší výnos, fakty hovoria inak. Mestá a obce by mali o 234 miliónov eur viac, ak by zostal pôvodný podiel,“ skonštatoval mestský úrad.
Ten upozornil aj na ďalšie problémy, ktorým budú mestá a obce v roku 2026 čeliť. „Samosprávy od roku 2020 každoročne prichádzajú o približne 100 miliónov eur. V roku 2025 im chýba 300 miliónov eur a v roku 2026 pôjde o výpadok 300 miliónov eur v dôsledku vládnych opatrení a ďalších 234 miliónov eur v dôsledku zníženia podielu z daní z príjmov fyzických osôb. Tieto zdroje budú chýbať na zabezpečenie základných služieb, investícií a spolufinancovanie eurofondových projektov,“ vyčíslila radnica.
Mesto zároveň pripomenulo, že samosprávy sa na verejnom dlhu Slovenskej republiky podieľajú menej ako dvomi percentami. „Tento dlh nespôsobili mestá a obce, preto je nespravodlivé, aby konsolidácia prebiehala na ich úkor a na úkor obyvateľov územia. Navrhované opatrenia znižujú finančnú kapacitu samospráv a priamo ohrozujú kvalitu a rozsah poskytovaných služieb,“ konštatuje sa v materiáli určenom na októbrové rokovanie mestského zastupiteľstva.
Radnica v ňom upozorňuje aj na nevyhnutné šetrenie. To sa podľa nej môže v praxi prejaviť v znižovaní počtu zamestnancov na úradoch vrátane obecnej polície a následnom poklese kvality a rozsahu verejných služieb. Mesto okrem toho hľadá spôsoby, ako navýšiť svoje príjmy. Medzi opatreniami spomína intenzívnejšie vymáhanie nedoplatkov, vyhľadávanie osôb, ktoré žijú v Šáli, a ktorým sa dodatočne vyrubí poplatok za komunálny odpad, zavedenie vstupného na verejných podujatiach, zvyšovanie poplatkov a daní či predaj majetku, ktorý samospráva nepotrebuje.
