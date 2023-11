Šaľa splatila 700.000 eur, o ktoré zvýšilo svoj kontokorentný úver

Šaľa 20. novembra (TASR) - Mesto Šaľa už splatilo sumu 700.000 eur, o ktorú ešte v lete zvýšilo svoj kontokorentný úver. Ako pripomenul primátor Jozef Belický, mestskí poslanci zvýšenie úveru odsúhlasili, aby mesto mohlo preplatiť práce za viac ako 1,2 milióna eur, ktoré boli vykonané na výstavbe budúcej autobusovej stanice.



Radnica využila pôžičku na preklenutie obdobia, v ktorom čakala na peniaze z európskych fondov. Z nich je financovaná celá revitalizácia a modernizácia predstaničného priestoru. "Uplatnili sme refundačnú faktúru a peniaze už dorazili. Takže 700.000 eur zo zvýšeného úveru vraciame naspäť a 500.000 eur, ktoré sme už mali schválené, sú v plnej výške na účte," uviedol Belický.



Podľa jeho slov bude musieť mesto pri financovaní prác v predstaničnom priestore využiť úver opäť. "Budeme stáť pre ďalším ťažkým rozhodnutím. Bude ním schválenie preklenovacieho úveru, ktorým budeme musieť dofinancovať toto dielo. Ten sa nám opäť vráti v plnej výške, ale bude to trvať možno dva mesiace," skonštatoval primátor.



Ako pred časom pripomenul, v minulosti si mesto dokázalo tvoriť dostatočnú rezervu, aby podobné situácie dokázalo dočasne riešiť aj z vlastných financií. "V časoch finančnej neistoty to však nejde. Opatrenia vlády za posledný rok nás priviedli do stavu, že my dostatočnú sumu na účtoch jednoducho nemáme. Po minulé roky sme mali, teraz nie. Nie je žiadnym tajomstvom, že všetky samosprávy žijú z ruky do úst," uviedol.



Mesto získalo na projekt rozsiahlej revitalizácie a výstavby predstaničného priestoru nenávratný finančný príspevok v hodnote takmer 5,5 milióna eur. Súčasťou projektu je celkové riešenie územia, do ktorého sa má premiestniť autobusová stanica, vybudujú sa tam desiatky nových parkovacích miest a ďalšia infraštruktúra.