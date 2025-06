Šaľa ukončila hospodárenie v roku 2024 s prebytkom

Šaľa 18. júna (TASR) - Mesto Šaľa ukončilo hospodárenie v uplynulom roku s prebytkom vo výške 1.522.657,90 eura. Konštatuje sa to v záverečnom účte mesta za rok 2024.



Radnica z tejto sumy musí vykryť schodok schodok finančných operácií vo výške 731.214,70 eura. „Po vylúčení účelovo určených prostriedkov je zostatok financií vo výške 50.001,27 eura a pridelí sa do rezervného fondu,“ uvádza sa v záverečnom účte.



Mesto v ňom zároveň konštatuje, že sa vlani podarilo naplniť schválený rozpočet na necelých 89 percent, keď celkové príjmy mesta dosiahli sumu 33.810.134 eur. „V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 boli celkové príjmy o 4.044.277 eur nižšie,“ informovalo.



Najviac financií prichádza do mestskej pokladnice z daňových príjmov. „Tie zaznamenali vôbec prvýkrát od čias hospodárskej krízy v roku 2010 medziročný pokles. Ich podiel na celkových bežných príjmoch sa výrazne znížil na 47 percent, kým napríklad v roku 2016 tvoril 61 percent bežných príjmov mesta,“ uviedla radnica.