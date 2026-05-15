Šaľa zrekonštruuje chodníky, radnica už ukončila verejné obstarávanie
Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1.929. 687,73 eura.
Autor TASR
Šaľa 15. mája (TASR) - Mesto Šaľa ukončilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníkov v Šali a mestskej časti Veča. Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1.929.687,73 eura. Víťaz obstarávania vykoná stavebné práce za cenu 1.774.000 eur.
Rekonštrukcia sa má týkať chodníkov na viac ako 20 komunikáciách v Šali. „Rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcich chodníkov výmenou krytu, vyrovnaním a vyspádovaním. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu chodníkov odfrézovaním,“ konštatuje sa v opise zákazky.
