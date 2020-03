Saldo zahraničného obchodu bolo v januári 2020 aktívne

Bratislava 10. marca (TASR) - V januári 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,682 miliardy eur pri medziročnom poklese o 0,8 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa zvýšil o 1 % na 6,655 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 27,6 milióna eur, bolo o 123,9 milióna eur nižšie ako v rovnakom období roku 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Vývoz do členských štátov EÚ v januári 2020 oproti rovnakému obdobiu roka 2019 vzrástol o 1,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 86 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,4 % a medziročne vzrástol o 6,3 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári 2020 oproti rovnakému obdobiu roka 2019 klesol o 12,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 14 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 32,6 % a medziročne klesol o 8,3 %.



Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 63,3 % na celkovom vývoze a 50,3 % na celkovom dovoze.



Po sezónnom očistení údajov v januári 2020 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 6,949 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 3,2 % na 6,939 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne na úrovni 9,7 milióna eur, bolo tak o 194,4 milióna eur nižšie ako v januári 2019.