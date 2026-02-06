< sekcia Ekonomika
Saldo zahraničného obchodu SR bolo v decembri pasívne
Podľa predbežných výsledkov dosiahol vývoz tovaru zo Slovenska v decembri 2025 hodnotu 8,2 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Podľa predbežných výsledkov dosiahol vývoz tovaru zo Slovenska v decembri 2025 hodnotu 8,2 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7 %. Export rástol medziročne počas 11 mesiacov uplynulého roka, pričom decembrové tempo bolo druhé najvyššie po marcovom. Hodnota dovozu v decembri klesla o 0,5 % na 8,4 miliardy eur. V priebehu roka 2025 bol import medziročne nižší v štyroch mesiacoch. Obchodná bilancia skončila v decembri 2025 v deficite 162,7 milióna eur, čo však predstavuje zlepšenie o 580,4 milióna eur v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
K priaznivejšiemu výsledku prispelo najmä medziročné zníženie záporného salda v obchode s rôznymi priemyselnými výrobkami a minerálnymi palivami, ako aj zvýšenie prebytku v obchode s trhovými výrobkami.
V štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast 9 z 10 obchodovaných tried. Najvýraznejší vplyv na celkový vývoj malo takmer päťpercentné zvýšenie hodnoty vyvezeného tovaru v triede stroje a prepravné zariadenia, ktorá zahŕňa vývoz automobilov. Na strane importu medziročne kleslo 5 z 10 tried. Nadol ťahal dovoz predovšetkým vyše 28-percentný pokles v triede minerálne palivá, ktorá obsahuje ropu, elektrickú energiu a zemný plyn.
Zahraničný obchod SR skončil vlani s prebytkom 2,7 mld. eur
Zahraničný obchod Slovenska uzavrel podľa predbežných údajov rok 2025 s prebytkom 2,7 miliardy eur, čo bol o 63,7 milióna eur lepší výsledok ako rok predtým. Mierne medziročné zlepšenie ovplyvnil najmä výrazne nižší deficit v decembri, keďže od začiatku roka až do novembra bolo kumulatívne saldo horšie ako v roku 2024. Od roku 2010, keď došlo k zmene metodiky, vývoz tovaru spravidla prevyšoval dovoz, výnimkou bol iba rok 2022, keď dovoz prevýšil vývoz o rekordných 4,5 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Podľa predbežných údajov vývoz tovaru zo Slovenska za celý minulý rok vzrástol o 3,7 % na takmer 111 miliárd eur. Dovoz do SR stúpol o 3,8 % na viac ako 108 miliárd eur. Opäť tak hodnoty exportu aj importu prekročili hranicu 100 miliárd eur a dosiahli zároveň najvyššiu úroveň od roku 2010.
Najväčším obchodným partnerom pre slovenských exportérov zostala tradične aj v roku 2025 EÚ, do ktorej smerovalo viac ako 78 % hodnoty vývozu. Dovoz z členských štátov EÚ tvoril vyše 63 %. Vývoz do EÚ sa medziročne zvýšil o viac ako 4 % a dovoz stúpol o vyše 2 %. Vývoz do krajín mimo územia EÚ bol medziročne vyšší o viac než 1 %. Dovoz z týchto krajín stúpol približne o 7 %.
V obchodovaní s členskými štátmi EÚ dosiahlo Slovensko za rok 2025 prebytok vyše 18 miliárd eur, čo predstavuje nárast o viac než dve miliardy eur oproti roku 2024. Naopak, obchod s krajinami mimo EÚ skončil so schodkom takmer 16 miliárd eur, ktorý sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom prehĺbil o vyše dvoch miliárd eur.
V súhrne za 11 mesiacov minulého roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 zvýšil o 3,5 % na 102,6 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 4,1 % na 99,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,9 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roku 2024 bola bilancia v prebytku 3,4 miliardy eur.
