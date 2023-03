Saldo zahraničného obchodu za 2022 bolo pasívne v objeme 4,31 mld. eur

Bratislava 10. marca (TASR) - Zo Slovenska sa v januári 2023 vyviezol tovar v hodnote 8,5 miliardy eur pri medziročnom raste o 10,7 %. Dovoz tovaru sa zvýšil o 10,3 % na 8,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo napriek tomu pasívne v objeme 408,4 milióna eur, teda bolo o 10,6 milióna vyššie ako v januári 2022. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Hodnotu exportu najviac ovplyvnilo medziročné zvýšenie vývozu motorových vozidiel. Na raste importu sa významne podieľal okrem zvýšenia dovozu motorových vozidiel a ich súčiastok aj dovoz smartfónov. Naopak, po viac ako dvoch rokoch klesla medziročne hodnota dovezeného zemného plynu.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast sedem z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 17,8 %. Väčšina strojov a prepravných zariadení (73 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ, medziročne vývoz vzrástol o 10,5 %. Výraznejšie, až o 43,6 % sa zvýšila hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede do zvyšku sveta.



Vývoz do členských štátov EÚ 3 v januári 2023 medziročne vzrástol o 5,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,8 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 61,9 % a medziročne vzrástol o 16,9 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári 2023 oproti januáru roku 2022 vzrástol o 35,3 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,2 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 38,1 % a medziročne vzrástol o 1,1 %.



Po sezónnom očistení údajov v januári 2023 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 8,9 miliardy eur, pri medziročnom raste o 7,8 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 6,9 % na 9,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 417,5 milióna eur, teda bol o 41,6 milióna eur menší deficit ako v januári 2022.



Saldo zahraničného obchodu za rok 2022 bolo pasívne v objeme 4,31 mld. eur



Dovoz v decembri 2022 predbehol vývoz najvýraznejšie za dvanásť mesiacov roka 2022. Kumulované saldo zahraničného obchodu za celý rok 2022 bolo pasívne až v objeme 4,31 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.



Na základe spresnených údajov v decembri 2022 sa celkový vývoz tovaru medziročne znížil o 0,3 % na 7,60 miliardy eur. Celkový dovoz sa zvýšil o 13 % na 8,86 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo v decembri pasívne v objeme 1,26 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 predstavovalo deficit väčší o 1,04 miliardy eur.



Najväčšie pasívne saldo mala Slovenská republika s Ruskou federáciou (7,64 miliardy eur), Kórejskou republikou (5,60 miliardy eur), Čínou (5,40 miliardy eur), Vietnamom (4,17 miliardy eur), Taiwanom (602,6 milióna eur), Malajziou (585,8 milióna eur) a Bangladéšom (431,1 milióna eur).



Najväčšie aktívne saldo bolo s Nemeckom (6,85 miliardy eur), Maďarskom (4,02 miliardy eur), Rakúskom (2,83 miliardy eur), Francúzskom (2,83 miliardy eur), Českom (2,75 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (2,62 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (2,26 miliardy eur), Poľskom (2,21 miliardy eur), Talianskom (1,69 miliardy eur), Španielskom (927,9 milióna eur) a Rumunskom (899,1 milióna eur).



Zo Slovenskej republiky sa za celý rok 2022 vyviezol tovar v hodnote 102,57 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2021 sa zvýšil celkový vývoz o 15,8 %.



V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 12,3 %, Česka o 19,6 %, Maďarska o 39,4 %, Poľska o 8,3 %, Francúzska o 5,6 %, Rakúska o 12,4 %, Talianska o 19,8 %, Spojeného kráľovstva o 13,1 %, Spojených štátov amerických o 24,3 % a Číny o 15,8 %. Znížil sa vývoz do Ruskej federácie o 59,4 %.



Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 16,2 %, tvoril 80 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 16 %, na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,6 %.



Do Slovenskej republiky sa za celý rok 2022 doviezol tovar v hodnote 106,88 miliardy eur pri medziročnom raste o 23,3 %.



Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Česka o 12,9 %, Ruskej federácie o 47,2 %, Číny o 27,3 %, Kórejskej republiky o 29,5 %, Poľska o 19,5 %, Maďarska o 56,5 %, Vietnamu o 6,6 %, Talianska o 9,9 %, Francúzska o 7,1 % a Rakúska o 15,2 %. Poklesol dovoz z Nemecka o 9,8 % a Malajzie o 20,4 %.



Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2021 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 19,1 %, tvoril 62,1 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 12,5 %, na celkovom dovoze SR sa podieľal 59,1 %.