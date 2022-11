Saldo zahraničného obchodu SR bolo v septembri pasívne za 473 mil. eur

Bratislava 9. novembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR bolo v septembri 2022 pasívne v objeme 473,3 milióna eur. Obchodná bilancia Slovenska tak bola v septembri 2022 štvrtý mesiac po sebe vo výraznom mínuse. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v septembri 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu takmer 9 miliárd eur, pri medziročnom raste o 26 %. Rast vývozu pokračuje už dvanásty mesiac a aktuálne bol tretí najvyšší za toto obdobie. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil ešte vyšším tempom, a to o 31,1 % na 9,4 miliardy eur. Medziročný nárast hodnoty dovozu pokračuje plynule ešte dlhšie obdobie ako vývoz, a to od februára minulého roka.



Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 473,3 milióna eur (o 390 miliónov eur väčší deficit ako v septembri 2021). Bilancia zahraničného obchodu s krajinami EÚ sa medziročne zlepšila o 147 miliónov eur a dosiahla plusovú hodnotu takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, bilancia obchodu so štátmi mimo EÚ je dlhodobo v mínuse, aktuálne sa prehĺbila o viac ako pol miliardy eur a prekročila 1,8 miliardy eur.



Za prvých deväť mesiacov tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 17,7 % na 75,8 miliardy eur a pri dovoze o 24,9 % na 78,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 2,4 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme viac ako 1,7 miliardy eur.