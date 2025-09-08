< sekcia Ekonomika
Saldo zahraničného obchodu SR bolo vlani aktívne v objeme 2,7 mld. eur
Zo SR sa vlani podľa definitívnych výsledkov vyviezol tovar v hodnote 106,8 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,5 %.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Saldo zahraničného obchodu SR bolo za rok 2024 aktívne v objeme 2,7 miliardy eur. Zo SR sa vlani podľa definitívnych výsledkov vyviezol tovar v hodnote 106,8 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,5 %. Dovoz sa zvýšil o 0,2 % na 104,1 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V porovnaní s predbežnými údajmi za rok 2024 publikovanými v marci 2025 hodnota vývozu stúpla o 0,2 % a hodnota dovozu sa zvýšila o 0,8 %. Saldo sa však znížilo o 628,9 milióna eur.
V porovnaní s predbežnými údajmi za rok 2024 publikovanými v marci 2025 hodnota vývozu stúpla o 0,2 % a hodnota dovozu sa zvýšila o 0,8 %. Saldo sa však znížilo o 628,9 milióna eur.