Saldo zahraničného obchodu ťahajú nižšie ceny energií
Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozornil, že slabý zahraničný dopyt je problémom, s ktorým sa slovenskí výrobcovia boria už dlhšie obdobie.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Októbrový prebytok v bilancii zahraničného obchodu vo výške 560 miliónov eur dosiahlo Slovensko napriek medziročnému poklesu vývozu automobilov o 4 %. Celkovo sa export medziročne znížil len mierne o 0,4 %, kým dovoz poklesol o výraznejších 2,7 %, predovšetkým v dôsledku nižších cien aj objemov v triede rôzne priemyselné výrobky a pokračujúcej normalizácie cien energií. V utorok to uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozornil, že slabý zahraničný dopyt je problémom, s ktorým sa slovenskí výrobcovia boria už dlhšie obdobie. Tieto mesiace však podľa neho zvládajú relatívne úspešne a zahraničný obchod sa už šesť mesiacov drží v prebytku. Čísla importu či exportu zásadnejšie neovplyvnil ani výpadok výroby v nitrianskom Jaguari, ktorý bol poznačený kybernetickým útokom.
Výhľad na najbližšie mesiace je podľa Boháčka zmiešaný. Eurozónu čaká len mierne oživenie, pričom nemecký aj francúzsky priemysel zostávajú v stagnácii a automobilový segment je opatrný. Slovenský export môže mierne profitovať, no zásadný rast sa neočakáva. Pozitívom je stabilný vývoj cien energií, ktorý znižuje dovozné náklady, no slabý dopyt mimo EÚ a geopolitické riziká v doprave ostávajú brzdou. „Slovenský zahraničný obchod by si mal udržať stabilný, skôr defenzívny prebytok, keďže rast exportu bude limitovaný slabším zahraničným dopytom, a to aj počas 1. štvrťroka budúceho roka,“ očakáva Boháček.
Nevyhnutným predpokladom pre oživenie priemyslu a exportu Slovenska je podľa Horňáka oživenie ekonomiky najväčších európskych krajín, najmä Nemecka, z ktorého následne prechádzajú pozitívne (ale i negatívne) impulzy do ďalších krajín európskeho bloku. Pomocnú ruku podá aj nemecký rozpočtový balík, ktorý by mal predstavovať jeden z najzásadnejších fiškálnych impulzov v histórii zjednotenej krajiny.
