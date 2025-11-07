< sekcia Ekonomika
Saldo zahraničného obchodu v septembri 2025 zostalo aktívne
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Zo SR sa v septembri 2025 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,3 miliardy eur. Po augustovom poklese slovenský vývoz opäť vzrástol, medziročne sa zvýšil o 1,8 %. Dovoz tovaru sa znížil o 1 % na 8,9 miliardy eur. Medziročne nižšiu hodnotu vykázal dovoz tretíkrát v tomto roku, pričom pokles bol v septembri zatiaľ najnižší. Saldo zahraničného obchodu zostalo aktívne už piaty mesiac po sebe, pričom dosiahlo 428,3 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to lepší výsledok o 251,8 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre exportu medziročne vzrástlo 6 z 10 obchodovaných tried. Najväčší vplyv na zvýšenie vývozu mal 18-percentný rast v triede Rôzne priemyselné výrobky, kým dole ho ťahal vyše 26-percentný pokles v triede Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa energetické suroviny.
Na strane importu medziročne kleslo 5 z 10 tried. Nadol ťahal dovoz 34-percentý pokles v triede Minerálne palivá, ktorá zahŕňa ropu, elektrickú energiu a zemný plyn. Ešte výraznejšiemu poklesu dovozu zabránil vyše 9-percentný rast v triede Rôzne priemyselné výrobky.
Najviac obchodovanými triedami v slovenskom zahraničnom obchode boli Stroje a prepravné zariadenia s viac ako 59-percentným podielom na celkovom vývoze a 48-percentným na celkovom dovoze.
Do členských štátov EÚ smerovalo viac ako 82 % hodnoty septembrového vývozu SR. Dovoz z týchto štátov tvoril 70,5 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o takmer 8 % a dovoz sa zvýšil o 7 %. Do krajín mimo územia EÚ export medziročne klesol o bezmála 19 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 16 %.
Slovensko v septembri dosiahlo v obchode s členskými štátmi EÚ prebytok skoro 1,4 miliardy eur, zatiaľ čo s krajinami mimo EÚ zaznamenalo schodok v objeme takmer 1 miliardy eur.
V súhrne za prvých 9 mesiacov tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2024 zvýšil o 3,1 % na 81,2 miliardy eur. Dovoz sa zvýšil o 4,4 % na 79,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,9 miliardy eur. Za rovnaké obdobie roku 2024 bola bilancia v prebytku 2,8 miliardy eur.
Za január až august 2025 sa v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz o 3,3 % na 71,9 miliardy eur a dovoz sa zvýšil o 5,1 % na 70,4 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,5 miliardy eur. Za prvých 8 mesiacov minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom 2,6 miliardy eur.
