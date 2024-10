Salesianer medzi top značkami na Slovensku

Fakty, ktoré stoja za pozornosť

• High-tech práčovňa v Bratislave, s celkovou plochou 3600 m² a kapacitou prania 32 ton bielizne či odevov denne, zodpovedá výkonu viac ako 6400 pračiek v domácnosti.

• Prostredníctvom trvalo udržateľnej výroby energie je značka schopná znížiť svoju ekologickú stopu tým, že sa vyhne 672 tonám emisií CO2 ročne.

• 46,63 % riadiacich pozícií zastávajú ženy, celkovo podiel žien je 70 %

Bratislava 23. októbra (OTS) - Spoločnosť Salesianer Miettex , ktorá sa zaoberá praním a prenájmom textílií, získala prestížne ocenenie Superbrands Business Award 2024. Zaradila sa tak do elitného klubu prémiových značiek, ktoré charakterizuje nielen vysoká kvalita a vynikajúce renomé, ale aj silný príbeh. Ocenenie je odrazom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Do Superbrands nie je možné sa prihlásiť, nominácie sú výsledkom výberu odbornej komisie.Priemyselné pranie a prenájom textílii prirodzene stoja na okraji záujmu bežného spotrebiteľa. Ten vníma ich konečný výsledok, nie proces, ktorým textílie prechádzajú. Tí, čo podnikajú či pracujú v oblasti zdravotníctva, hotelierstva, gastronómie a priemyslu však stavajú služby a servis práčovní do centra svojej pozornosti.vysvetlila Melania Vargha, konateľka spoločnosti.Spoločnosť Salesianer Miettex , sídliaca v Bratislave, patrí do skupiny SALESIANER, rakúskeho rodinného podniku s viac ako 100-ročnou tradíciou.Foto: Superbrands Slovakia“ upresnila M. Vargha.