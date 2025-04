Šalianska radnica upozorňuje na klesajúce príjmy samospráv

Šaľa 14. apríla (TASR) - Finančná situácia mesta Šaľa sa zhoršuje. Uvádza sa to v materiáli, o ktorom rokovali šalianski mestskí poslanci na svojom aprílovom rokovaní.



V dokumente, ktorý hodnotí hospodárenie mesta k 31. decembru 2024, sa konštatuje, že financovanie miest a obcí na Slovensku negatívne ovplyvňujú ich klesajúce príjmy, ktoré sú sprevádzané neustále sa zvyšujúcimi výdavkami. „Výrazne sa znižujú daňové príjmy samospráv, ktoré sú kľúčové pri financovaní ich základných funkcií. Ostatné vlastné príjmy z nájomného, správnych poplatkov a podobne nestačia vykrývať tento finančný výpadok. Naopak, nároky na výdavkovú časť potrebnú na zabezpečenie bežného chodu mesta majú stúpajúcu tendenciu. Výsledkom takéhoto vývoja je, že máme, prvýkrát od roku 2014, neuhradené faktúry po lehote splatnosti,“ uviedlo oddelenie ekonomiky a podnikania na Mestskom úrade v Šali.



Bežné príjmy Šale dosiahli v roku 2024 sumu vyše 26,5 milióna eur. Daňové príjmy podľa radnice medziročne prvýkrát klesli o takmer 278.000 eur, dôvodom boli hlavne nižšie príjmy mesta z podielových daní. Ako pripomenul mestský úrad, ide o pokles kľúčových príjmov, z ktorých sa financuje školstvo, sociálna starostlivosť, kultúra, personálne výdavky, starostlivosť o cesty, zeleň, kosenie a odpadové hospodárstvo. „Preto je veľmi znepokojujúce, keď sa tieto príjmy medziročne znižujú, ale výdavky, ktoré sú z nich financované nielenže neklesajú, ale majú stúpajúcu tendenciu. Tento fakt výrazne negatívne ovplyvňuje udržateľnosť mestských financií,“ zdôraznila radnica.



Celkové zhodnotenie hospodárenia Šale za rok 2024 bude vyčíslené v záverečnom účte mesta. Ten zároveň ukáže, koľko financií bude môcť radnica previesť do rezervného fondu. Podľa ekonomického oddelenia je už teraz zrejmé, že táto suma bude nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. „Za rok 2024 by malo byť do rezervného fondu pridelených len 50.001 eur, čo je o 510.087 eur menej ako za rok 2023. Finančná situácia v meste, ako aj v ostatných samosprávach na Slovensku sa výrazne zhoršuje,“ dodal mestský úrad.