Šalianska radnica upozorňuje na napätú situáciu v mestských financiách
Autor TASR
Šaľa 8. apríla (TASR) - Mesto Šaľa ukončí hospodárenie za rok 2025 s prebytkom 574.021 eur. Po očistení o účelovo určené prostriedky vo výške 449.896 eur tak podľa mestského úradu bude možné do rezervného fondu odviesť 124.125 eur. „Finančná situácia v meste je však napätá, podrobnosti budú predmetom záverečného účtu mesta za rok 2025,“ zdôraznila radnica.
Mesto malo v roku 2025 schválený celkový rozpočet presahujúci sumu 35 miliónov eur. Jeho podstatnú časť tvoria daňové príjmy. Tie podľa radnice dosiahli sumu 11.711.264 eur. „Medziročne druhýkrát klesli, a to celkove o 735.560 eur, čo je pokles o 5,91 percenta. Pokles bol spôsobený nižšími príjmami mesta z podielových daní,“ uviedol mestský úrad.
Daňové príjmy sú podľa radnice jedny z kľúčových vlastných príjmov mesta. Financuje sa z nich časť výdavkov školstva, sociálna starostlivosť, kultúra, personálne výdavky a starostlivosť o cesty, zeleň, kosenie a odpadové hospodárstvo. „Preto je veľmi znepokojujúce, keď sa tieto príjmy medziročne znižujú, ale výdavky, ktoré sú z nich financované, nielenže neklesajú, ale majú stúpajúcu tendenciu. Tento fakt výrazne negatívne ovplyvňuje udržateľnosť hospodárenia a spôsobuje napätie v mestských financiách,“ skonštatoval magistrát.
